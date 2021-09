Stortinget tar selvkritikk om Mørlands pendlerleilighet

NTB

Stortinget tar selvkritikk på at Ap-politiker Tellef Inge Mørland fikk tildelt gratis pendlerbolig i Oslo, og sier politikeren ikke har unndratt opplysninger.

Tirsdag ble det kjent at Ap-politikeren hadde fått gratis pendlerbolig i Oslo av Stortinget, til tross for at han eier en leilighet i byen. Mørland var folkeregistrert og bodde i Arendal.

Stortinget uttalte tirsdag kveld at Mørland ikke hadde rett til pendlerbolig, men i en pressemelding onsdag tar de selvkritikk. Der tar de sin del av ansvaret for at tildeling av pendlerbolig ble gitt, selv om det ut fra regelverk og praksis ikke skulle vært tildelt pendlerbolig så lenge han disponerte en bolig i Oslo.

– Administrasjonen ser at vi i søknadsprosessen i større grad bør etterspørre mer detaljert informasjon om behovet for pendlerbolig, og vi har merket oss Mørlands ønske om at vi burde vært tydeligere og mer detaljert. Det er et læringspunkt. Mørland har ikke unndratt å gi opplysninger som det eksplisitt er bedt om, skriver stortingsdirektør Marianne Andreassen.

Hun presiserer at administrasjonen ikke mener Mørland har brutt reglene.

– Ut fra informasjonen Mørland har gitt, er det per nå lite aktuelt å foreta seg noe mer i saken, ifølge Andreassen.

Hovedpersonen selv, stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland, sier han er takknemlig for at Stortingets direktør har fulgt opp saken raskt, og at inntrykket som er skapt i mediene om brudd på regelverket, blir justert.

– Jeg kan også lære av denne saken. Det er imidlertid viktig for meg at jeg ikke har gitt uriktige opplysninger, og at jeg har gitt de opplysningene jeg har blitt bedt om, sier Mørland.