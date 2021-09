Helseministeren: – Stemmer at vi har sagt to ulike ting

– FHI har vurdert at det er mest sannsynlig at vi vil få mindre enn 500 innleggelser blant barn på grunn av covid-19 i løpet av vinteren, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Her sammen med helseminister Bent Høie

– Det stemmer at vi har hatt to ulike tanker i hodet, sier helseminister Bent Høie (H).

– Det stemmer at vi har hatt to ulike tanker i hodet. Vi har sagt at vi ikke ønsker for høye smittetall før størstedelen av befolkningen er fullvaksinert, og vi har sagt at smittetallene ikke lenger skal styre livene våre når vi kommer dit at størstedelen av befolkningen er fullvaksinert, sa helseministeren da han holdt coronapressekonferanse onsdag.

Han påpekte at vi nå er i en annen situasjon enn tidligere.

– Vårt mål har vært å kommunisere åpent og ærlig både om det vi er sikre på, og det vi er usikre på. Både om det vi håper og det vi frykter. Før vi fikk vaksinen, kunne vi – for å sette det litt på spissen – nøye oss med å ha ett budskap og én tanke i hodet. Stigende smittetall krevde umiddelbart handling.

– Stigende smittetall krever ikke lenger umiddelbar handling, sa Høie.

– Pandemien er ikke over

Helseministeren viser samtidig til at strenge nasjonale tiltak vil ha stor negativ helseeffekt for barna.

– De tiltakene som eventuelt kunne blitt satt inn nå for å sikre nullsmitte blant barn, er dokumentert å ha stor negativ helseeffekt for disse barna, sier helseministeren.

Han understreker imidlertid at myndighetene ikke har noen ambisjon om at smitten skal spre seg fritt blant barn, og at kommunene fortsatt må håndtere store utbrudd lokalt.

– Pandemien er ikke over. Vi skal ikke bare la alle bli smittet. Vi håper også at det å vaksinere en stor del av resten av befolkningen også vil bidra til mindre risiko for at barn smittes, sier helseministeren.

Guldvog: – Skjønner at foreldre kan bli engstelige

Helsedirektøren sier han har forståelse for at foreldre blir engstelige når de hører estimatene over hvor mange barn som kan bli coronainnlagt.

Tirsdag ble helsedirektør Bjørn Guldvog sitert i NRK på at flere tusen barn kan trenge coronatilsyn av spesialisthelsetjenesten i vinter.

Nå presiserer han at estimatet var beregnet med utgangspunktet i tall fra Danmark, men at det er langt mer sannsynlig at antallet coronainnlagte barn vil være under 500.

– FHI har vurdert at det er mest sannsynlig at vi vil få mindre enn 500 innleggelser blant barn på grunn av covid-19 i løpet av vinteren. Byrden på barnet og helsetjenesten er altså sammenlignbar med det vi er kjent med fra andre sykdommer slik situasjonen ser ut i dag, sier Guldvog.

Han sier han selv tar ansvar for at budskapet ble feil, og at han ikke ønsker å dele skyld eller ansvar med noen andre.

Forstår bekymringen

Han sammenligner med tall for andre virus som rammer barn hvert år, og understreker at Norge har en god spesialisthelsetjeneste.

– Vi har en spesialisthelsetjeneste som er godt drillet i å ta vare på syke barn og bidra til en normalsituasjon for disse igjen. Å bli sykehusinnlagt er en betryggelse når barn er syke. Jeg skjønner at man som forelder blir engstelig av å høre tallene, men vi har andre luftveissykdommer hvor barn blir innlagt hvert år, sier Guldvog på spørsmål fra NTB.

– Vi er vant med at opptil 2.000 barn innlegges hvert år med RS-virus, og at rundt 500 innlegges med influensa. Og så venter vi at coronaviruset vil etablere seg som et virus på side med disse, sier Guldvog.

Svært få innlagte hittil

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet understreker også at det er svært få små barn som er blitt innlagt på sykehus hittil i pandemien.

– De har kort liggetid, og liggetiden øker jo eldre man er. Samlet gjennom pandemien så langt er tolv barn i alderen ett til tolv år innlagt. Så det er svært lav risiko per barn som smittes. Men blir smittetallene veldig høye, vil tallet gå opp, sier hun på spørsmål fra NTB.

FHI: 500 coronasyke barn kan bli lagt inn på sykehus

FHI tror coronaviruset vil gå inn i en ny fase der det etter hvert ikke vil utgjøre en større trussel mot barn enn andre virus som sirkulerer.

Regnestykket fra FHI går ut på at det er om lag 725.000 barn under tolv år i Norge, og 0,4 prosent av norske coronasmittede barn har vært innlagt på sykehus.

Barn med covid-19 eller MISC som hoveddiagnose, utgjør omtrent 0,3 prosent.

– Hvis vi legger til grunn at vi har oppdaget cirka halvparten av smittede, så er vi nede på cirka 0,15 prosent som kan bli innlagt – veldig grovt estimert, sa Vold.

MISC er en sjelden og alvorlig komplikasjon, som er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte to til seks uker etter coronainfeksjon.