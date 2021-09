Støre: Må rydde opp om pendlerboliger

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det må ryddes opp i reglene om pendlerboliger for stortingsrepresentanter.

NTB

Under en utspørring på Politisk kvarter på NRK onsdag kommenterte Støre sakene der det nylig har kommet fram at flere stortingsrepresentanter har nytt godt av reglene om pendlerleiligheter for politikere fra distriktene.

– Dette må det ryddes opp i raskt. Dette er tillitsbasert, og det skal være praktisk at dersom du bor et helt annet sted i Norge og jobber i Stortinget, så skal du få mulighet til å ha denne pendlerboligen. Men da må du både bo det andre stedet, og det må være reelt at det er en pendlerbolig, sier Støre.

Han sier han tror dagens regler er uklare, noe Stortinget selv også har bekreftet.

– Vi har raus lønn, og dersom det kan oppstå tvil om dobbelt bokholderi, så må det ryddes raskt opp i, sier Støre.

Flere saker om stortingspolitikernes bruk av ordningen med pendlerbolig har vært omtalt den siste tiden. Partileder Kjell-Ingolf Ropstad i KrF hadde i flere år pendlerbolig mens han var folkeregistrert hos foreldrene på Sørlandet. Samtidig eide han en bolig på Lillestrøm som han leide ut. Venstres Sveinung Rotevatn fikk fra 2013 til 2017 pendlerleilighet på statens regning mens han var folkeregistrert på gutterommet i Eid.

Tirsdag ble det kjent at Ap-politiker Tellef Inge Mørland hadde fått gratis pendlerbolig i Oslo av Stortinget, til tross for at han eier en leilighet i byen.

Mørland, som er førstekandidat for Ap i Aust-Agder ved valget, meldte ikke fra om at han eide leiligheten i Oslo da han søkte og fikk innvilget stortingsleiligheten.