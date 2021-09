Solberg om skolevalget: – All grunn til å være stolt

NTB

Høyre går tilbake fra 2017 og får lavere oppslutning enn Frp i årets skolevalg. Statsminister Erna Solberg (H) er likevel stolt – og roser Unge Høyre.

– De har sendt over 100 debattanter i ulike debatter, stått på stand og gjennomført skoleaksjoner. Det er veldig gøy å høre at mange nye har fått prøvd seg i år, og det er rekordmange førstedebattanter. Det viser at det gror godt i Høyre, sier statsministeren i en kommentar til NTB etter at resultatene i årets skolevalg ble klare.

Høyre får en oppslutning på 13,5 prosent, en nedgang fra forrige skole-stortingsvalg i 2017 da partiet endte på 15,1 prosent.

Statsministeren påpeker at borgerlig side samlet sett går fram, og at Høyre fortsatt er det tredje største partiet.

– Det er det all grunn til å være stolt av. Jeg er i alle fall det, sier Solberg.