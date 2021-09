Stortinget mener Ap-politiker skulle sagt fra om at han eide Oslo-leilighet

NTB

Ap-politiker Tellef Inge Mørland beklager at han har gitt mangelfulle opplysninger til Stortinget i forbindelse med pendlerboligsaken.

Tirsdag ble det kjent at Ap-politiker Tellef Inge Mørland hadde fått gratis pendlerbolig i Oslo av Stortinget, til tross for at han eier en leilighet i byen.

Mørland, som er førstekandidat for Ap i Aust-Agder ved valget, meldte ikke fra om at han eide leiligheten i Oslo da han søkte og fikk innvilget stortingsleiligheten. Stortinget opplyser til Aftenposten og VG at Mørland burde ha sagt fra om leiligheten.

På spørsmål fra Aftenposten om man oppfyller kriteriene for å få pendlerbolig av Stortinget nå man allerede disponerer en bolig i byen, svarer stortingsdirektøren «nei».

– Beklager

Nå beklager Ap-politikeren.

– Når Stortingets administrasjon mener de har fått mangelfulle opplysninger fra meg, burde jeg selvsagt ha gitt dem disse opplysningene. Det beklager jeg, skriver Mørland i en epost til Aftenposten.

Selv sier Ap-politikeren til Aftenposten at han søkte om pendlerleilighet fordi regelverket ga ham mulighet til det, og fordi stortingsleiligheten var vesentlig større enn leiligheten han selv eide.

Kan si fra seg pendlerboligen

Mørland skriver i en epost til VG at han ønsker å bidra til at Stortingets direktør får de opplysninger som trengs for å endelig avklare om han har hatt rett på pendlerbolig eller ikke.

– Dersom Stortinget mener jeg har fått en urettmessig fordel, vil jeg selvsagt gjøre det jeg kan for å rydde opp i det, skriver Mørland.

Han legger til at dette også vil kunne inkludere å si fra seg stortingsleiligheten.