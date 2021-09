AUF-vold i Trondheim ferdig etterforsket

NTB

Politiet er ferdig med etterforskningen etter at AUF-medlem ble slått ned utenfor Samfundet i Trondheim torsdag kveld.

En mann i 60-årene ble fredag pågrepet i saken. Mandag sier påtaleansvarlig Johanne Nakrem i Trøndelag politidistrikt at saken allerede er ferdig etterforsket, melder Adresseavisen.

Mannen, som blir beskrevet som en kjenning av politiet, har nektet å forklare seg til politiet, og politiet vet dermed ikke motivene hans for volden mot AUF-medlemmet. Angrepsmannen skal ha ropt «Breivik hadde rett. Dere skal alle dø».

– Han er nok ikke en høyreekstrem, men vi ser allikevel svært alvorlig på saken, sier Nakrem til avisa.

– Vi kan selvsagt ikke utelukke det når han ikke vil forklare seg, men han har ingen andre saker på seg som kan indikere det, og er ikke tidligere domfelt.

Mannen er siktet for hensynsløs atferd og for kroppskrenkelse mot AUF-eren. Han er ikke siktet for hatefulle ytringer. Årsaken er at politiet vurderer at denne lovbestemmelsen ikke omfatter politisk motivert vold.

Politiet håper at mannen blir stilt for retten allerede i slutten av september.