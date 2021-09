Fylkestopper støtter Ropstad: – Har hele veien fulgt Stortingets regler

NTB

Fylkestopper i KrF beskriver boligsaken rundt Kjell Ingolf Ropstad som «kjedelig» for partiet, men slår ring om partilederen.

– Dette er en kjedelig sak, sier fylkeslederen Jan-Erik Fjukstad Hansen i Oslo KrF til Aftenposten.

Han understreker at KrF-lederen har holdt seg innenfor regelverket og ikke gjort noe ulovlig, og at også Ropstad har sagt at dette er en ordning som kan fremstå urettferdig.

– Aftenposten har hatt flere oppslag rundt ordninger som ikke har vært bra, blant annet også om stortingsrepresentantenes reiseregninger. Jeg mener Stortinget nå bør se på disse ordningene i sin helhet og hvordan de praktiseres, sier Fjukstad, som understreker at han har full tillit til Ropstad.

Fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll i Møre og Romsdal sier til Vårt Land at nyheten kom bardust på, men legger vekt på at Ropstad ikke har brutt loven. Leder Per Sverre Kvinlaug i Ropstads eget fylkeslag ser ikke noe klanderverdig i saken.

– Ropstad har hele veien fulgt Stortingets regler, han har avklart bosituasjonen med boligkontoret, så saken ligger der, sier han til samme avis.

Også de øvrige fylkeslederne som avisen har snakket med, understreker tillit til partilederen.