Valgforsker tror Ropstads boligsak kan dytte KrF under sperregrensa

NTB

Valgforsker Johannes Bergh mener saken om KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads pendlerbolig kan være skadelig nok til at partiet havner under sperregrensa.

– Forskningen tilsier at en slik mediesak ikke vil ha en kjempestor effekt. Men marginene for KrF er så små at den aktuelle saken kan ha betydning. Kanskje også en avgjørende betydning, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Vårt Land.

Aftenposten avslørte søndag at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har fått gratis bolig av Stortinget ved å være folkeregistrert på gutterommet fra 2009 og helt fram til november i fjor. Statsminister Erna Solberg (H) har avvist at Ropstad brøt noen regler, men mener han opptrådte uklokt.

Bergh mener timingen midt i valgkampinnspurten gjør at saken kan få betydning for KrF, til tross for at slike saker normalt sett blåser over.

– Da faller det negativt lys på KrF – noe som for dette partiet er veldig uheldig i en valgkampinnspurt. Hadde partiet hatt et par uker ekstra å gå på, kunne en slik sak gått over, påpeker valgforskeren.