Alliansen anmeldes etter stunt på videregående skole

Leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen i det omstridte partiet Alliansen. Her fotografert under Arendalsuka. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Partiet Alliansen dukket opp på en skole i Bærum og lokket med 500-lapper til elever for å si nei til coronavaksine. Saken blir anmeldt, sier skolens rektor.

Opptrinnet skjedde mandag formiddag på Valler videregående skole i Bærum. Ifølge NRK dukket leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen i det høyreradikale og vaksineskeptiske partiet opp uanmeldt. Han hadde med seg plakater hvor det sto «stopp døds-kvaksinen».

Elever forteller til kanalen at de ble tilbudt 500 kroner for å ikke ta coronavaksine, og partilederen skal ha stått og viftet med sedlene.

– Det er totalt uakseptabelt det de har gjort. De sto her ulovlig og hevdet sin propaganda. Så jeg ringte politiet, og mens vi ventet på politiet, trakk de seg tilbake, sier rektor Berit Hetland til NRK.

Ikke invitert

Skolen arrangerte mandag skoledebatt, og i etterkant var det lagt opp til at elevene skulle snakke med representanter fra ulike partier i skolegården.

Alliansen var ikke invitert, men dukket allikevel opp.

– Vi tar helt avstand fra det de gjorde og skal anmelde forholdet, slår rektoren fast.

I en SMS til NTB skriver Hetland at de anmelder partiet for følgende:

– For å ta seg til rette på et offentlig arrangement, for å ikke gå, å ha dyttet meg og filmet elever uten å spørre om lov.

– Ble invitert

Lysglimt Johansen avviser overfor NTB at de har gjort noe galt og sier følgende om anmeldelsen fra Hetland:

– Vi har ikke dyttet noen. Vi stilte oss opp, og da kom det sikkert 100 eller flere ungdommer som stimlet sammen rundt oss for å få Alliansen-capser og 500-lapper for å ikke ta vaksinen. Vi har selvfølgelig ikke dyttet, men at ungdommene dyttet for å komme fram tror jeg nok, skriver han i en SMS.

– Det var et valgtorg utendørs med ubegrenset plass. Vi stilte oss opp på nøyaktig samme måte som de andre partene med bord og flagg. Det gjorde vi fordi elevene inviterte oss. For Alliansen er det elevene som er viktige i skolevalget og ikke rektor, sier han.

Bekrefter at de delte ut penger

Han påpeker at partiet fikk 9,7 prosent av stemmene på Valler videregående skole i skolevalget i 2017 og synes derfor det er rart at de ikke ble invitert.

– Det var et skolevalgtorg ute i skolegården etter debatten, og vi stilte oss opp på nøyaktig samme måte som alle andre partier.

Partilederen bekrefter at de tilbød penger til elever som lovet å si nei til vaksinen.

– Vi delte vel ut penger til fem-seks stykker før rektor stoppet oss, sier han.