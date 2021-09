Solberg anklager Støre for å bruke Moxnes-retorikk: – Forventer litt substans

Høyres partileder Erna Solberg (forgrunnen) anklager Ap-leder Jonas Gahr Støre for tom retorikk i skattedebatten. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Statsminister Erna Solberg mener man må bruke mikroskop for å se hvor mye Aps skatteopplegg bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

Under tirsdagens partilederdebatt gjentok Ap-leder Jonas Gahr Støre angrepene sine mot Solbergs (H) regjering. Han anklaget dem for å ha skapt større sosiale forskjeller blant annet gjennom kuttene i formuesskatten.

– Den andre siden har vært en ulikhetsmaskin, sa Støre, og la til at Ap vil ha lavere skatt til de som tjener under 750.000 kroner i året, mens de med høyere inntekt og høyest formue skal betale mer.

Høyre-lederen var ikke imponert over statsministerrivalens utspill.

– Når Støre tar i bruk ord som ulikhetsmaskin forventer jeg i det minste litt substans, og ikke bare at han bruker retorikken til Bjørnar Moxnes, sa hun.

– Når vi ser på det alternative statsbudsjettet til Ap, ser man nesten ikke forskjell når det gjelder ulikhet. Man trenger mikroskop for å se forskjellen dette utgjør på Gini-koeffisienten, sa Solberg.

Gini-koeffisienten er et mål for inntektsulikhet innenfor et land, der man ser på hvor mye inntekt og formue det totalt sett finnes i landet, og deretter på hvordan dette er fordelt i befolkningen.