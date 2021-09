Jonas Gahr Støre ber om vaksineavklaring for 12-15-åringer

NTB

Regjeringen må raskt avklare om barn og unge mellom 12 og 15 år skal få tilbud om coronavaksine, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det bør være mulig å få et klart signal fra regjeringen som gjør at man kan komme i gang med en sånn vaksinering raskt, sier Støre til NTB.

Regjeringen varslet for et par uker siden at det snart ville komme en vurdering av om unge mellom 12 og 15 år skal tilbys vaksine, men avgjørelsen lar vente på seg.

Samtidig skyter smittetallene i været og flere skoler har opplevd store smitteutbrudd.