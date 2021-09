«Verdenspremiere»

Det hagler med karakteristikker i den nye låta til Oslos Sp-kandidat. Vi har snakket med Jan Bøhler om politikk og musikk. Og så måtte vi snakke litt om trening også.

– Jeg har fått en strofe fra låta di på hjernen, som jo er et godt tegn. Kan du gjette hvilken?

– Er det «Det er useriøst og vederstyggelig. Strengt forbudt å væra blid og hyggelig»?

– Nei, den er bra den óg, men det er ikke den, det er den korte «Han kalles propagandamaskin».

– Å, den ja. Jeg har jo skrevet denne låten for å prøve bidra for til en valgkamp uten stempling av personer. At vi prøver å holde diskusjonene til politikk, og ikke karakteristikker.

For det hagler med karakteristikker i den nye låta til Oslos Sp-kandidat. «Kynisk». «En Trump». «Populist». «Useriøst». «En farlig politikk». «Nasjonalistisk».

– Alle de ordene er ting som har blitt sagt om Trygve, alt er hente fra utspill sagt i media om ham. Og det er jo ikke bare ham, det er andre politikere som også får karakteristikker. Det synes jeg er trist.

Jan Bøhler (69) har selv skrevet teksten til den nye låta – og musikkvideoen – «Tenke seg til», som altså for en stor del handler om hans partileder og kompis Trygve Slagsvold Vedum. Musikken er ved Bent Åserud, to ganger Spellemannsprisen-vinner, for henholdsvis musikken til «Orions belte» og «Jul i Blåfjell».

«Lan mot Jan»

Jan Bøhler er førstekandidat for Sp i Oslo, men plassen er alt annet enn sikker. Akkurat nå ligger han ifølge meningsmålingene an til å snike seg inn på Stortinget med minst mulig margin, i flere målinger den siste tiden får han akkurat for lite oppslutning.

– Avisa Oslo har lansert Oslo-kampen «Lan mot Jan». Hvor stor er sjansen for at du sitter på Stortinget neste periode?

– Jeg er optimist, men det er spennende. Nå tenker jeg bare at jeg snakker med flest mulig folk. Jeg tror sakene våre er viktig for Oslo, som bevaringen av Ullevål sykehus, å få til en ny ordning for jobber til unge som dropper ut av skolen. Og å få politiposter rundt i bydelene, så de kan bli kjent med ungdommer og nærmiljøet.



Forlot Ap etter 15 år på tinget



Bøhler hadde sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet siden 2005, da han meldte overgang til Senterpartiet i 2020. Mange Ap-folk var opprørte og sinte den gangen, på det de opplevde som et svik.

– Er folk i Arbeiderpartiet fortsatt sinte på deg?

– I hvert fall er det flere og flere lokale Ap-folk i Groruddalen som sier veldig hyggelige ting. Jeg opplever mer og mer av det. Også i Aps gruppe på Stortinget har det stort sett vært allright. Vi jobber godt sammen. Det har stort sett utvikla seg i positivt retning. Noen er kanskje fortsatt litt sinte, men jeg henger meg ikke opp i det.

Klimatrøbbel



Senterpartiet har opplevd et dramatisk fall på de nasjonale meningsmålingene de siste ukene. Mange mener Sp er i klimatrøbbel, at de ikke har hatt noe å komme med etter at den siste klimarapporten ble lagt frem , og klima med ett ble den klart mest dominerende saken i valgkampen.

– Hvor redd er du for menneskeskapte klimaendringer?

– Situasjonen er svært alvorlig, klimaendringene er en trussel mot menneskeheten og fremtida vår. Vi er jo enige om målet for utslippskutt, vi har bare noen andre politiske tiltak som vi mener vil virke veldig godt. Det er det valgkamp handler om.

– Den mest konkrete oslopolitikken



– Tilbake til hovedstaden. Hvorfor skal oslofolk stemme på bondepartiet Senterpartiet?

– Det er fordi vi er et parti for småkårsfolk, for mennesker i både by og land, og det er lenge siden Senterpartiet het Bondepartiet, og nå er vi et parti som har saker som betyr mye for folk i Oslo, slik som de jeg har nevnt. Og alt som handler om å skape en tryggere by. Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen.

– Vi har den mest konkrete politikken for Oslo, en politikk som knytter sammen by og land. Det er viktig for landet vårt og for framtida vår, konkluderer politikerveteranen.

Musikk og trening



Jan Bøhler begynner etter hvert å bli en veteran i sjangeren politikere som synger egne sanger, og har sluppet en rekke musikkvideoer etter debuten med «Groruddalssangen» i 2013. I katalogen finnes låter som «Bare glem det», «Det som trengs», «Fatter», «Mutter» og «Heia Norge», for å nevne noen.

– Vil du nå utfordre Lan til sangduell?

– Hehe. nei, det vil jeg ikke. Dette er min interesse. Musikk. Og trening. Jeg mener det er viktig at politikere har interesse i andre ting enn politikk...

– Hold an, Jan, nå er det en kollega her som signaliserer et han vil at jeg skal spørre deg om noe ...

Intervjuet foregår over telefon i åpent kontorlandskap, og kollega og tidligere sportsjournalist Fredrik Sveen står nå og peker på overarmen sin med et spørrende blikk.

– Skal jeg spørre om noe med trening?

– Ja, spør hva han tar i benken!

– Ok. Bøhler, hva tar du i benkpress?

– Hehe, nei jeg tar ikke benkpress, jeg trener med egenvekt i skogen. Men jeg tar 200 push-ups.

– Wow. Hva med pull-ups, kroppshevinger?

– Der kjører jeg serier på 40.

– Så type tre ganger 40?

– Tja, det er vel serier på litt mer enn tre.