Israels forsvarsminister har møtt Abbas – første møte i sitt slag på flere år

Israels forsvarsminister Benny Gantz (bildet) har møtt den palestinske presidenten Mahmoud Abbas. Det gir håp om at de to partene igjen vil begynne å kommunisere. Foto: Abir Sultan / Pool Photo via AP / NTB

NTB

Israels forsvarsminister Benny Gantz møtte søndag kveld Palestinas president Mahmoud Abbas. Det er første gang på flere år at partene møtes på så høyt nivå.

En kilde i kontoret til statsminister Naftali Bennett insisterer imidlertid på at regjeringen ikke har noen umiddelbare planer om å gjenoppta fredsprosessen.

Møtet som fant sted i Ramallah, dreide seg om «sikkerhetspolitikk og sivile og økonomiske saker», ifølge Gantz' kontor.

De to møttes bare noen timer etter at Bennett returnerte til Israel fra et besøk i Washington.

Der møtte han president Joe Biden, som før møtet sa han ville oppfordre Bennett til å trappe opp innsatsen for fred, sikkerhet og velstand for både israelere og palestinere.

Håp om bedring

Møtet kan tyde på en mulig bedring av forholdet mellom israelske og palestinske ledere etter at kontakten har vært så å si ikke-eksisterende mens Benjamin Netanyahu var Israels statsminister.

Netanyahu førte en hard linje mot palestinerne, støttet av USAs tidligere president Donald Trump.

Bennett er også motstander av en palestinsk stat og var tidligere leder for en lobbygruppe for jødiske bosettere på Vestbredden, som i henhold til folkeretten er ulovlige.

Men trass i hans personlige synspunkter søker hans brede koalisjonsregjering et bedre forhold til den palestinske selvstyremyndigheten som Abbas leder.

Bennetts regjering ønsker å styrke selvstyremyndigheten etter krigen med Hamas, som styrer Gaza, og Gantz sa til Abbas at Israel vil bidra til å styrke selvstyremyndighetens økonomi.

Hamas kritisk

Hamas fordømte møtet og sa det bidrar til dypere splittelse blant palestinerne.

Abbas har strammet sitt grep om selvstyremyndigheten siden han ble valgt i 2006, og han avlyste valg som skulle holdes i mai og juni.

Begrunnelsen var at Israel ikke tillot at valg ble avholdt i det israelskokkuperte Øst-Jerusalem, som palestinerne vil ha som hovedstad i sin framtidige stat. Men noen eksperter mener at den virkelige grunnen var at målinger viste at Hamas kunne vinne valget.