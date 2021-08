Stortingskandidat fra MDG pågrepet i demonstrasjon – MDG tar ikke avstand

NTB

MDGs stortingskandidat Trygve Tømmerås ble fredag kveld arrestert under en demonstrasjon i Oslo. Partiet verken fordømmer eller støtter hendelsen.

– Tømmerås oppførte seg fullstendig etter boka, og vi tror at ettertida vil ha større respekt for Tømmerås enn for Erna Solbergs og andre politikeres unnasluntring i klimapolitikken, sier partitopp Rasmus Hansson til Dagbladet.

Tømmerås gjennomførte sammen med aktivister fra gruppa Extinction Rebellion en klimademonstrasjon i krysset Hausmanns gate/Torggata i Oslo fredag kveld. Rundt ti personer lenket seg fast til hverandre og til en lastebil, slik at trafikken ble hindret. Etter at ingen av aksjonistene etterkom politiets pålegg om å forlate stedet, ble i alt 58 personer innbrakt, opplyser Oslo politidistrikt til avisa.

Politiet holdt sent fredag kveld fortsatt på med å frigjøre demonstrantene fra lenkene og innretningene de hadde brukt for å låse seg fast i hverandre og til lastebilen.

– Det er hans personlige valg. Som parti verken fordømmer eller støtter vi sivil ulydighet. Men jeg mener at sivil ulydighet er et verktøy i den demokratiske verktøykassa, som kan brukes i helt spesielt viktige tilfeller. Da stiller det ekstra store krav til de personene som benytter seg av det, men dette er en demokratisk sikkerhetsventil, sier Hansson om Tømmerås' deltakelse i aksjonen.

Extinction Rebellion har hele uka gjennomført klimaaksjoner i hovedstaden, noe som har ført til en rekke pågripelser og bøter.

Til sammen er nå bøtene til gruppens medlemmer oppe i 1,5 millioner kroner. 116 aktivister er blitt arrestert, skriver E24.