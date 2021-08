NTB

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil hasteinnkalle Stortinget for å forlenge permitteringslengden. Dagens kriseordning utløper 1. oktober.

Flere tusen kan miste jobben hvis ordningen ikke forlenges, særlig i flybransjen, har både arbeidsgivere og arbeidstakere varslet om.

Moxnes viser til svar fra arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) som sier at over 100.000 vil bli rammet av regelendringen. Det gjelder folk som vil miste jobben, få kraftig reduksjon i sine dagpenger eller miste rett til dagpenger.

– Nå må stortingsflertallet våkne og umiddelbart gripe inn og sikre forlengelse av permitterings- og dagpengeordningene, sier Moxnes.

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt har tatt til orde for at de rødgrønne må forlenge ordningen hvis de vinner valget.

– Selv om ordningene løper til etter stortingsvalget, trer det nye Stortinget sammen først 1. oktober, så dette kan ikke vente, sier Moxnes.

Moxnes påpeker at stortingsflertallet er på glid i saken, og kommer med en oppfordring til Fremskrittspartiet.

– Da blir spørsmålet: Er Frp et parti som bare stiller opp for næringslivslederne, men smeller igjen døra for de arbeidsledige? Eller kan vi stå fast på det krisen viste: Ordningene for arbeidsledige var for dårlige fra før av, og nå er ikke tidspunktet for å svekke dem igjen.