Frp vil internere ID-løse afghanere i lukkede mottak

– Alle må plasseres i lukkede mottak helt til ID er 100 prosent avklart og helst til behandlingen av søknaden er ferdig. Vi må ha kontroll på dem som kommer til Norge. Det er viktigere enn noen gang, mener Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helghei. På bildet hjelper amerikanske soldater evakuerte afghanere om bord på et US Air Force C-17 Globemaster III. (Senior Airman Brennen Lege/U.S. Air Force via AP)

Kritiserer regjeringen for å ha mistet kontrollen under evakueringen i Kabul.

Strømmen av flyktninger fra Afghanistan til Norge fortsetter for fullt.

Onsdag morgen landet to nye fly med passasjerer fra Afghanistan på Gardermoen med 278 passasjerer om bord, ifølge norsk UD.

Norge har hittil evakuert 652 personer fordelt på ni flygninger til Oslo.

– Vi må ikke ta inn folk man ikke vet hvem er

Nå slår Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, alarm om det han mener er manglende kontroll med hvem som hentes ut av Kabul til Norge. Han er redd personer som kan være en trussel mot rikets sikkerhet kan gjemme seg blant de evakuerte.

– Vi må sette et absolutt krav ved at vi må vite identiteten på alle som kommer til Norge. Ingen personer skal plasseres rundt i landet før man har oversikt og kontroll over identiteten. Vi vet fra tidligere kriser at det har kommet folk til Europa som utgjør en sikkerhetsrisiko i slike kaotiske situasjoner. Det må tas på høyeste alvor. Derfor er det viktig at man begrenser evakueringen til de som dette faktisk var tiltenkt og som regjeringen har forespeilet opphold, og at vi ikke tar inn folk man ikke vet hvem er. Dette bør regjeringen umiddelbart få avklart, sier Helgheim til ABC Nyheter.

– Jobber uten en god plan og mangler kontroll

Han er bekymret etter motstridende signaler om hvem som får lov til å gå om bord på fly som skal evakuere afghanere til Norge.

– Sikkerheten må alltid settes i høysetet. Jeg går ut fra at Forsvaret og UD har god oversiktover hvem som jobbe for dem, men vi hører om at folk som ikke har jobba for norske myndigheter, eller hvor identiteten er ukjent, også kan være på vei til Norge. Det virker på oss som vi jobber uten en god plan og mangler kontroll på situasjonen, mener Helgheim.

– Alle må plasseres i lukkede mottak helt til ID er 100 prosent avklart

Frp definerer alle som nå er på vei til Norge som asylsøkere, og derfor må behandles som dette ved ankomst.

– Alle må plasseres i lukkede mottak helt til ID er 100 prosent avklart og helst til behandlingen av søknaden er ferdig. Dette mener vi er ekstra viktig akkurat nå. Vi må ha kontroll på dem som kommer til Norge. Det er viktigere enn noen gang. Det finnes allerede en hjemmel i dag til å bruke internering i lukkede mottak når man ikke kjenner identiteten. Frp setter det som en helt grunnleggende forutsetning at man sørger for internering, påpeker Jon Helgheim, og presiserer:

– Å få returnert noen tilbake til Afghanistan nå, blir svært vanskelig

– Vi mener at alle som kommer fra Kabul nå må anses som asylsøkere, og ikke kvoteflyktninger. Dersom de skal få bli i landet må de ha et klart beskyttelsesbehovetter en individuell gjennomgang, understreker han.

Helgheim mener nordmenn må forberede seg på at flesteparten av dem som nå evakueres trolig vil bli her på permanent basis.

– Å få returnert noen tilbake til Afghanistan nå, med Talibans maktovertagelse, vil jeg tro blir svært vanskelig. Derfor må vi regne med at vi ikke klarer å få returnert asylsøkere på lang tid på grunn av mange hindringer. Vi kan derfor ikke være slepphendte med utsilingen i Kabul nå ettersom denne første silingen etter all sannsynlighet vil bli stående, advarer Helgheim.

Afghanere og utledninger i kø for å komme om bord i et amerikansk C-17-fly for å flys ut av Kabul.

– Alle som nå kommer fra Afghanistan må i asylmottak

– Ønsker Frp at alle som kommer til Norge fra Afghanistan nå skal interneres inntil søknad er behandlet, eller kun de som UD ikke kjenner identiteten til?

– Alle som nå kommer fra Afghanistan må i asylmottak, og dersom man ikke kjenner identiteten må de interneres i lukket mottak.

Han mener regjeringen burde ha hatt planene for evakuering klare på et mye tidligere tidspunkt.

– Det burde ha forelagt en plan for lenge siden om hvordan dette skulle gjøres. Regjeringen må svare på hvorfor de ikke hadde noen som helst plan for en sånn situasjon. Nå må de sørge for å ha kontroll selv om det er dårlig tid. Dessverre er det nå veldig kaotisk. Men vi kan ikke bare utvide de rammene man hadde og ta med folk man ikke vet hvem er, og vi skal selvsagt ikke ha rausere regler for familiegjenforening enn det som er vanlig, sier han.

– Barn er ikke en risiko

Mer enn 20 enslige barn, mange under fem år, er så langt evakuert til Norge. Norske myndigheter har som mål å finne foreldrene deres, slik at de kan gjenforenes med barna. Jon Helgheim har dette å si om barnas fremtid på norsk jord.

– At noen barn har havnet i en vanskelig situasjon og er ivaretatt midlertidig av norske myndigheter, er for så vidt greit. Vi har full forståelse for mer bruk av skjønn der og da, fordi barn ikke er en risiko. Men vi får stadig meldinger om at det også kommer voksne uten spesiell tilknytning til norske myndigheter. Det gir grunn til stor bekymring. De som nå blir hentet hit kommer til å bli i Norge uansett. De er umulig å returnere til noe som helst sted. Derfor kan vi ikke drive en panikkartet evakueringflyplassen i Kabul, advarer Helgheim.

– Virker som det er om å gjøre å fylle opp flest mulig fly

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Selv om Frp ønsker en streng innvandrings- og asylpolitikk, er Helgheim klar på at mange av de som nå flys inn til Norge er mennesker som har krav på beskyttelse.

– Det er rett og rimelig at vi gir beskyttelse til dem som er i fare på grunn av oppdrag for norske styrker. Men nå virker det som regjeringen har mistet både kontrollen og hodet i den evakueringsprosessen vi nå ser. Det virker som det er om å gjøre å fylle opp flest mulig fly. Da kan man umulig ha god kontroll på om sikkerheten er godt nok ivaretatt.

– Ser ikke ut til at UD har kontroll

Han sier Frp var innstilt på at de som er satt i fare på grunn av oppdrag for norske myndigheter skulle få varig opphold.

– Når det kommer fly på fly på fly fra Afghanistan, og signalene tyder på at UD ikke vet hvem alle er, og vi er rause med å stille krav til familiegjenforening, da tyder det på at det kommer langt flere enn det som er signalisert. Slik som situasjonen ser ut til å utvikle seg nå, ser det ikke ut til at UD har kontroll. Derfor slår vi alarm, sier Jon Helgheim.

Onsdag morgen skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) dette i en epost til NTB:

– Passasjerene inkluderer både norske borgere og andre som kvalifiserer for innreise, samt afghanere med behov for beskyttelse. Det var ingen enslige mindreårige om bord, skriver Søreide.