Ny nedgang for Senterpartiet

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum må tåle en ny nedgang på to ulike meningsmålinger tirsdag.

NTB

Senterpartiet går på en ny smell i nok en meningsmåling for Nettavisen, der partiet faller 5,5 prosentpoeng fra juni. Også i nord glipper Sp taket.

I augustmålingen, som Sentio har utført for Nettavisen , får Sp en oppslutning på 13,2 prosent.

– Dette er den dårligste Sp-målingen på ett år, konstaterer Martin Stubban hos Sentio.

De siste to ukene har Senterpartiet falt markant på en rekke målinger. På en nasjonal måling før helgen ble Sp målt til bare 11,3 prosent, nesten en halvering siden nyttår.

MDG på frammarsj

Derimot får Miljøpartiet De Grønne (MDG) vind i seilene med en framgang på 2,2 prosentpoeng til 7,2 prosent. Dersom dette blir valgresultatet, vil MDG få en stortingsgruppe med hele 14 representanter til høsten.

MDG-leder Une Bastholm øyner muligheten for et helt annet rødgrønt regjeringsalternativ.

– Denne målingen viser at Ap, SV og MDG kan få flertall, med støtte fra Rødt, i stedet for å gi klimafiendtlige Sp regjeringsinnflytelse, sier hun til Nettavisen.

Både SV og Rødt går fram til 8,8 prosent for SV (+1,8 prosentpoeng) og 5,4 prosent for Rødt (+ 0,6).

To alternativer for Støre

Også Johan Giertsen fra nettstedet Poll of polls påpeker overfor NTB at Ap-leder Jonas Gahr Støre i realiteten kan velge mellom to regjeringsalternativer som begge har flertall:

Ap, Sp og SV gir 86 mandater, mens Ap, SV, MDG og Rødt har knappest mulig flertall med 85 mandater.

– Hvem hadde trodd dette for bare en uke siden, sier Giertsen, som sammenligner årets valgkamp med et sykkelløp.

I Sentio-målingen får Arbeiderpartiet en oppslutning på 23,9 prosent, det samme som i junimålingen.

– Håpløst for Erna

Samtidig går Høyre kraftig tilbake med en nedgang på 2,8 prosentpoeng til 19,1 prosent.

– Nå ser det håpløst ut for gjenvalg for Erna Solberg, sier Sentio-analytiker Martin Stubban til Nettavisen.

Også Frp faller med 0,3 prosentpoeng til 9,8 prosent.

Både Venstre og KrF havner igjen så vidt under sperregrensa med henholdsvis 3,8 og 3,9 prosent oppslutning. Begge partiene får imidlertid en framgang på henholdsvis 1 og 0,6 prosentpoeng.

I målingen er 1.000 personer spurt om hva de ville stemt hvis det var stortingsvalg i morgen. Feilmarginene ligger mellom 1,3 og 3,0 prosent.

Ap størst i nord

Tirsdag viser målinger som InFact har utført i Nord-Norge for NRK, at Sp heller ikke lenger er størst i nord.

Der har Ap gjenvunnet tapt terreng og er nå klart største parti.

I målingen får Ap 24,4 prosent i Nordland, 24,6 i Troms og 26,2 i Finnmark.

Sp får 21,3 prosent i Nordland, 20,6 i Troms og 15,2 i Finnmark. Trass i nedgangen er det likevel et solid oppsving fra stortingsvalget for fire år siden.

Også de andre partiene på rødgrønn side, SV, Rødt og MDG, går fram i målingen, mens Høyre går markant ned, og Frp er i fritt fall med en samlet nedgang på 5,8 prosentpoeng.

615 personer fra Nordland, 626 fra Troms og 641 fra Finnmark har deltatt i målingen. Feilmarginen er på pluss/minus 3,9 prosentpoeng.