Måling: Få tror på Vedum som statsminister

Få velgere har troen på at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kan bli ny norsk statsminister, ifølge en ny meningsmåling fra Kantar på vegne av TV 2. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

NTB

Stadig færre velgere har troen på at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum blir statsminister. Kun 3,2 prosent tror han tar over for Erna Solberg i september.