Jan Bøhler tar kraftig oppgjør med Ap i ny bok

NTB

Jan Bøhler skriver i sin nye bok «Nær folk» at han fikk oppleve en ekstremversjon av Arbeiderpartiet da han gikk til Senterpartiet i fjor.

– Jeg må være ærlig om bakgrunnen for at jeg gikk over, sier Bøhler til NTB.

Bare tre uker før valget kommer han og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum med boka «Nær folk». Der tar Bøhler et kraftig oppgjør med partikulturen i Ap.

«Historien om Arbeiderpartiet er en historie full av personkonflikter. Den stadige uroen har gang på gang tatt oppmerksomhet bort fra selve politikken. Jeg fikk selv oppleve ekstremversjonen av dette i løpet av formiddagstimene 1. oktober i fjor, da nyheten om at jeg hadde meldt meg inn i Senterpartiet ble kjent», skriver han.

«Jævla sviker»

Bøhler viser i boka til at flere Ap-kollegaer i sosiale medier kalte ham en «jævla sviker» da nyheten kom.

«Jeg hadde nok regna med reaksjoner i slike retninger, bare ikke med en så krass ordlyd. Og noen takk for 36 års døgnet rundt-innsats for partiet, eller for valgresultatene jeg hadde bidratt til på østkanten og i Groruddalen, mottok jeg i hvert fall ikke», skriver Bøhler.

I Ap blir «Partiet, med stor P, fort en hellig ku», advarer Bøhler.

Partiet preges ifølge ham av en fraksjonerings- og posisjoneringskultur, med dårlig kontakt med grasrota.

Ønsket vennskapelig skilsmisse

Under mandagens lansering av boka, som gikk av stabelen ved Kafe Steinbra i Groruddalen, understreket Bøhler at hans eget ønske har vært å skilles som venner.

Ifølge ham er dette i stor grad blitt respektert på Stortinget og i fylkene. Men de lokalpolitiske toppene i Oslo Ap kan stadig komme med «skarpe angrep som ikke bare er retta mot meg, men også mot Trygve», skriver han i boka.

– Jeg opplever at forholdet i stor grad er reparert, og at folk har sett at jeg jobber konstruktivt. Vi har samarbeidet mye i Stortinget og her lokalt, og vi drar i samme retning, utdyper Bøhler overfor NTB.

Sp-politikeren legger til at han i dag er veldig glad for å ha fått videreutviklet mange hjertesaker i Sp som han aldri fikk gjennomslag for i Ap – deriblant kampen for Ullevål sykehus og en egen gjengenhet i politiet.

– Jeg har fått forsterket tro på at jeg får til enda mer nå på de sakene jeg har kjempet for, og som folk kjenner meg for, sier han.

Sp gikk kraftig opp i Oslo etter overgangen, men ligger på bare 2,8 prosent i siste lokale måling. Det er ikke nok til å få Bøhler inn på Stortinget.

Tror på godt samarbeid

NTB er kjent med at det innad i Sp har vært bekymring for at Bøhlers overgang har bidratt til å forsure samarbeidsklimaet med Ap før valget. De to partiene ønsker begge samarbeid, men er i flere deler av landet i skarp konkurranse om de samme velgerne.

Vedum spiller likevel ned bekymringen.

– Jeg opplever samarbeidsklimaet med Arbeiderpartiet som veldig godt. Vi er veldig tydelig på at vi ønsker å bytte ut Høyre og Frp med Senterpartiet og Ap. Så er det helt naturlig at det også er litt konkurranse mellom partiene. Det er bare sunt, det hører demokratiet til, sier han.

Vedum erkjenner likevel at overgangen har vært vanskelig for enkelte i Ap.

– Men det er fjorårets historie. Nå skal vi få byttet ut Høyre og Frp.