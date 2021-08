Støre: – Ap blir ikke avhengig av partier som tar oss i en uansvarlig retning

NTB

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre konkurrerte om hvem som først advarte mot den andres samarbeidspartier i kveldens statsministerduell på TV 2.

Like før statsminister Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) møttes til duell på Deichmanske bibliotek i Oslo søndag kveld, publiserte TV 2 en meningsmåling som viser at Senterpartiet nok en gang går tilbake.

Det er fortsatt rødgrønt flertall, men med knappest mulig margin – til sammen får Ap, SV og Sp 86 av 169 mandater.

Samtidig havner både Rødt og MDG over sperregrensen.

Utfordret på mulige samarbeidspartnere

Under duellen ble Støre utfordret på om det er aktuelt for ham å samarbeide med et eller begge av de to potensielle vippepartiene dersom han ikke får stablet sammen en flertallsregjering sammen med Sp og SV.

Det ville ikke Ap-lederen svare på.

– Det får vi se når valgresultatet ligger der. Jeg har tro på at det er mulig å få det flertallet, sa Støre.

– Ap blir ikke avhengig av partier som vil ta oss i en uansvarlig retning, sa han.

Erna Solberg advarte nok en gang mot rødgrønt regjeringskaos og trakk paralleller til stortingsvalget i 2017, da Ap ifølge Solberg advarte om at en stemme til regjeringspartiet Venstre også var en stemme til det daværende regjeringspartiet Frp.

– Så lenge du ikke avklarer, så kan noen tro at en stemme på Ap eller Sp er en stemme på Rødt eller MDG, sa Solberg, som mener Aps strategi fra 2017 nå kommer i rekyl.

– Rekylen går begge veier

Støre vedgikk på sin side at det var «litt dumt» og pekte deretter tilbake til 2005, da han mener Erna Solberg prøve å skremme velgere med at SV kunne få innflytelse på Jens Stoltenbergs andre regjering.

– Du advarte mot dem som advarte mot Frp. Så nå går rekylen begge veier, sa Støre.

– Jeg holder fast ved at en styringsdyktig Ap-regjering ledet med Sp og SV er vårt mål, sa han.