Stefan Löfven kunngjør at han går av som svensk statsminister

* Stefan Löfven (63) har vært Sveriges statsminister siden 3. oktober 2014. Han har ledet mindretallsregjeringer i to mandatperioder.

* Ledet fram til 28. juni 2021 en mindretallsregjering med Socialdemokraterna og Miljöpartiet (MP), med støtte fra Liberalerna og Centerpartiet basert på den såkalte januaravtalen.

* Regjeringen ble felt av et mistillitsforslag om leieboligmarkedet, men 7. juli fikk Löfven nok stemmer i Riksdagen til å danne regjering igjen.

* Kunngjorde 22. august at han går av som partileder og statsminister i november.

* Aktiv i Socialdemokraterna helt siden han var 13 år. Ble partileder i januar 2012.

* Arbeidet på postverket og et sagverk før han fikk jobb som sveiser ved et forsvarsindustriselskap, der han fikk en rekke tillitsverv. Leder i fagforbundet IF Metall fra 2006 til 2012.

* Født 21. juli 1957 i Stockholm. Vokst opp i en fosterfamilie i Sollefteå.

* Gift med Ulla og har to stebarn.