Forhåndsstemmer kan avgjøre valget: – Volumet er veldig stort

– Det skal virkelig mye til for at det rødgrønne flertallet ryker. Da må det skje større ting. Jeg vil ikke si at det allerede er avgjort, men de borgerlige har virkelig oddsene mot seg, sier valgforsker Johannes Bergh.

Partier som ligger godt an på meningsmålingene nå kan ha en fordel av at nordmenn avgir sine stemmer så tidlig som mulig. Disse stemmene kan også bli utslagsgivende på valgresultatet.

Hittil har nærmere 300.000 nordmenn forhåndsstemt, ifølge valg.no. Det tilsvarer om lag 7,5 prosent av de stemmeberettigede.

Forhåndsstemmingen pågår fra 10. august til og med 10. september. Det er fortsatt tre uker igjen til den offisielle valgdagen, som er mandag 13. september.

Valgforsker Johannes Bergh sier at forhåndsstemming kan tippe begge veier for partier dersom målingene endrer seg mye fram mot valgdagen.

– Vil tjene på at velgerne stemmer tidlig

– For de partiene som gjør det bra nå og ligger godt an, vil det være en fordel om velgerne forhåndsstemmer. Ved tidligere valg har vi sett at partier som faller mest fram mot valget gjør det best i forhåndsstemmingen. Disse vil derfor tjene på at velgerne stemmer tidlig, sier Bergh.

Han er samtidig klar på at partiene også kan tape på at velgerne er for tidlig ute med å avgi sine stemmer.

– Velgerne har jo ikke muligheten til å endre på stemmen når den først er avgitt, så dette kan slå begge veier. Partiene vet jo ikke nå hvordan det vil gå resten av valget. De kan også gjøre det enda bedre enn målingen viser nå, og da er det greit at velgerne venter, poengterer valgforskeren.

Byfenomen



Leder for valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh. Foto: ISF. Les mer Lukk

Han viser til at forhåndsstemming i hovedsak først og fremst er et byfenomen

– Noen partier får generelt flere forhåndsstemmer enn andre. De partiene som gjør det bra i de store byene, som for eksempel MDG og Rødt, får ofte relativt flere forhåndsstemmer ettersom mange av deres velgere bor i byene. Det er ikke dermed gitt at de tjener på dette, påpeker Bergh.

Ved forrige Stortingsvalg utgjorde forhåndsstemmer 36 prosent av stemmene. Dermed vil disse stemmene ha avgjørende betydning for valgresultatet.

– Volumet er veldig stort, og det kan selvsagt være avgjørende for valget. På selve valgdagen er det disse stemmene som telles opp først, og de første resultatene vil derfor være preget av dette, forklarer han.

Flere stemmer tidlig på grunn av pandemien

– Er partiene bevisste på betydningen av at så mange som en tredjedel av de som stemmer avgir sin stemme på forhånd?

– Jeg vil tro at partiene tenker på det. Det er rasjonelt å tenke at de må henvende seg til velgerne på et tidlig tidspunkt. Særlig i år er det grunn til å tro at flere forhåndsstemmer enn tidligere og bruker hele perioden på grunn av pandemien, svarer Johannes Berg.

– Hvordan tror du årets forhåndsstemming vil påvirke Stortingsvalget 2021?

– Det vil alltid være store endringer og bevegelser i løpet av valgkampen. Sånn har det vært de siste årene, men det er ikke sikkert at det endrer veldig på det rødgrønne forspranget. Det skal virkelig mye til for at det rødgrønne flertallet ryker. Da må det skje større ting. Jeg vil ikke si at det allerede er avgjort, men de borgerlige har virkelig oddsene mot seg, mener valgforsker Johannes Bergh.