KrF-hopp på Hordaland-måling

Stortingskandidat og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein er fornøyd med KrFs resultat på en ny måling for Bergensavisen.

NTB

Kristelig Folkeparti gjør et byks på 3 prosentpoeng på Bergensavisens siste meningsmåling for Hordaland, mens både Høyre og Frp går et steg tilbake.