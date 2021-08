Solberg avslører fremtidsplaner dersom om hun taper valget

Om det ikke bærer mot valgkampseier for tredje gang på rad, ser statsminister Erna Solberg (H) likevel lyst på fremtiden. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Til tross for at utfallet av valget ennå er usikkert, avslører Erna Solberg (H) hva hun bedrive tiden med gjøre dersom hun snart er ferdig som statsminister.

– Jeg er kjempegod til å bortforklare tap. Det er politikergenet, ler statsministeren når hun blir spurt av TV 2 om hva hun skal gjøre dersom hun taper valget til høsten.

For selv om valget fortsatt er noen uker unna, har statsministeren tenkt grundig over hvordan den mye omtalte sushi-kvelden i Geilo i mars kan ha gjort skade i forkant av stortingsvalget 13. september.

– Jeg tenker at noen sikkert har mistet tiltroen til meg på grunn av det, sier Solberg til kanalen.

For etter to stortingsperioder er ikke prognosene positive til en ny Høyre-regjering, og gjennomsnittet av meningsmålingene har ikke vist et borgerlig flertall siden sommeren 2018.

Om hun snart er ferdig som statsminister ser Erna Solberg (H) fram til mer fritid og tid med venner. Selv om hun aller helst vil beholde statsministerjobben. Les mer Lukk

– Når du kommer fra opposisjon, så kan du alltid love mye mer enn hvis du sitter i regjering og vet hvor trange budsjetter det kommer til å være fremover. Summen av det folk ser nå, er kompromissene på borgerlig side. Og det vi ikke ser på rødgrønn side, er hvor deres kompromisser kommer til å ligge. Også er det ofte sånn at da er det andre ting man vil ha, sier hun.

Men dersom det altså skulle bære mot slutten som statsminister, ser Solberg likevel lyst på framtiden, hvor hun blant annet ønsker å lære seg å sy.

– Jeg har et evigvarende prosjekt om å lære meg fransk bedre, lære meg å sy, lese flere bøker og reise mer på tur. Det er masse man kan gjøre, sier hun.