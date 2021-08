KrF-toppene slår full alarm om sperregrensen

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad maner velgerne til å stemme på partiet for å få dem over sperregrensen.

NTB

KrFs målingssnitt for august viser 3,6 prosents oppslutning. Nå slår KrF toppene alarm om faren for å dumpe under sperregrensen.

– Nå er det ikke tid til å sitte stille. Det er et krevende utgangspunkt. Vi ligger like ved sperregrensen. Det er fint at dere sitter her nå, men ikke sitt for lenge. Fortell at det er mye som står på spill, sa Ropstad til et par hundre tilhørere på partiets valgkampåpning under Arendalsuka, skriver Vårt Land.

Sperregrensen er en oppslutning på 4 prosent, og partiveteran og eksstatsminister Kjell Magne Bondevik mener det er en sjanse for at partiet klarer å kare seg over den.

– Jeg tror den er sånn 50 prosent. Noen galluper viser KrF over, andre under sperregrensen. Men mange resonnerer nok slik som meg: At selv om man er uenig i ting partier har gjort, er det å falle ut av Stortinget og at KrFs røst blir taus, et mye større tap. Det må vi unngå – og det vil bli viktig for mange, svarer Bondevik.