Vedum: – Jeg har sjelden hatt det så bra

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kunne smile bredt i Arendal tirsdag etter at en ny måling gir partiet hans en oppslutning på over 17 prosent. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Senterpartiet runder 17 prosent på en ny meningsmåling. Hos partileder Trygve Slagsvold Vedum er smilet på plass igjen.

– Jeg har sjelden hatt det så bra som i denne valgkampen, med så mye energi og så mange tilbakemeldinger. Det er en helt annen verden enn jeg er vant til, sier Vedum til NTB.

Målingen, som Norstat har gjort for Aftenposten , nuller ut søndagens noe begredelig måling hos TV 2, der Senterpartiet raste ned 2,7 prosentpoeng til 13,7 prosent.

I Norstat-målingen står Sp mer eller mindre på stedet hvil, med en oppgang på 0,1 prosentpoeng til 17,1.

– Styrke i laget

– 17,1 prosent er høyere enn det beste valget partiet har gjort noen gang. Styrken i laget er sjeldent god, sier Vedum, som tirsdag holdt show i Arendal sentrum på Senterpartiets partitime.

I Agder ligger Sp an til å få to direktemandater, ett fra øst og ett fra vest, noe som ikke har skjedd siden 1993.

– Vi har hatt en målsetting om å bli et av Norges tre største partier. Det målet satte vi i 2014, da vi lå på 4–5 prosent. Nå ligger vi an til å gjøre et av de beste valgene i partiets historie, sier Vedum.

Trass i at Ap gjør det dårlig i den siste målingen med en oppslutning på fattige 22,1 prosent, er de to partiene bare noen få mandater unna flertall, påpeker Vedum.

– Vi er bare 5–6 mandater unna at Senterpartiet og Arbeiderpartiet kan få flertall alene. Dette er nå den desidert tyngste konstellasjonen i norsk politikk, slår Sp-lederen fast.

Biodiesel-jeans

På fremste benk hadde noen miljøaktivister tatt plass, væpnet med plakater med «La olja ligge». Aktivistene prøvde å entre scenen, angivelig for å overlevere FNs klimarapport til Vedum, men ble raskt stoppet og senere utvist i 48 timer fra Arendalsuka.

Flere partier på rødgrønn side – SV, MDG og Rødt – har programfestet full stans i letingen etter olje og gass på norsk sokkel. Senterpartiet mener derimot at oljeletingen skal fortsette, og kjemper også for å holde prisen på bensin og diesel så billig som mulig.

Men å bytte ut olabuksene med Diesel-jeans har Vedum foreløpig ingen planer om.

– Det må i tilfelle være biodiesel-jeans, sier han og ler høyt.