Extinction Rebellion planlegger sjokkaksjoner i Oslo

NTB

Extinction Rebellion mobiliserer over hele Norden til en stor aksjonsbølge i Oslo før valget.

– Det blir historisk, sier Dag Kolstø til NTB.

Han er en av aktivistene i Extinction Rebellion (XR) som nå håper på å sende sjokkbølger gjennom den norske valgkampen.

Ifølge Kolstø er målet at aksjonene i Oslo fra 23. til 29. august skal bli den største sivil ulydighets-kampanjen innenfor klima og miljø i Norge siden Alta-opprøret for 40 år siden.

Kolstø spår hundrevis av arrestasjoner.

– Kravet vårt er at olja må stanses i sin helhet, sier han.

Livsparade, sørgemarsj og blokader

Kampanjen begynner mandag 23. august med en parade i regi av XR Ung. Paraden begynner ved Monolitten i Vigelandsparken klokka 10 og går gjennom ambassadestrøket, forbi Slottet og til Stortinget.

Klokka 16 avsluttes mandagens program med en veiblokade ved Ankerbrua.

Tirsdag fortsetter kampanjen med en veiblokade ved Frederiks gate og Karl Johans gate klokka 11.

Onsdag skal det holdes en «sørgemarsj» og aksjoneres mot institusjoner i Oslo som XR holder ansvarlige for naturkrisen.

Først lørdag avsluttes aksjonene, før aktivistene inviterer til opprydding søndag.

Hemmelige aksjoner

Gjennom hele uka skal det også arrangeres hemmelige aksjoner og blokader.

– De er hemmelige for at de ikke skal saboteres av politiet. Vi har dialog med politiet, og de har sagt at hvis vi forteller dem om sivil ulydighets-aksjoner, så blir de nødt til å prøve å stanse dem, forklarer Kolstø.

Men også sjokkeffekten er viktig. Når kampanjen gjennomføres i Oslo, blir det vanskelig å ignorere den, poengterer Kolstø.

– Vi tar den der folk er. Der pressen er, og der politikerne er.

XR arrangerer også kurs i sivil ulydighet i forkant av aksjonene.

– Disse kursene i sivil ulydighet er en stolt tradisjon som går helt tilbake til borgerrettighetsbevegelsen, sier Kolstø.

Coronatrøbbel

Aksjonsuka gjennomføres i samarbeid med XR i Sverige og Danmark. Arrangørenes håp er at aktivister skal møte opp fra hele Skandinavia.

Hvor mange som kommer seg inn, er likevel usikkert. Stadig flere regioner i Sverige og Danmark blir røde eller oransje, slik at bare personer med grønt coronasertifikat kan reise fritt over grensa.

I en intern Telegram-kanal har XR forsøkt å orientere de utenlandske aktivistene om hvilke regler som gjelder. «Ikke forsøk å snike deg inn i Norge», advares det.

XR har to hovedparoler i kampanjen: «La olja ligge» og «Liv foran vekst».

– Vi kan ikke fortsette med olje. Det er allerede veldig sent å gjøre noe med klimakrisen. Vi kan ikke fortsette som verdens rikeste land å kose oss med den siste olja, sier Kolstø.

– Vi setter kroppen vår som et utropstegn bak dette budskapet.