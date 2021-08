Frp mener høyere pumpepris vil slå i hjel regjeringens pendlerløfte

Frp-politiker Hans Andreas Limi advarer om at høye pumpepriser vil danke ut regjeringens skattefradrag for pendlere. Foto: Ørn Borgen / NTB

NTB

Ifølge Frp-politiker Hans Andreas Limi må bilister på bygda belage seg på enda dyrere reisevei fremover, tross regjeringens løfte om å øke pendlerfradraget.

– Det de gjør er å gi en hundrelapp og ta to tilbake, sier Fremskrittspartiets finanspolitiker Hans Andreas Limi til NTB.

Han er lite imponert over forslaget fra Høyre, Venstre og KrF om å kompensere for økt CO2-avgift ved å heve pendlerfradraget i distriktene.

Det skal gjøres ved å innføre samme sats på reiser over og under 50.000 kilometer, samt senke egenandelen til 14.000 kroner for pendlere bosatt i de 300 minst sentrale kommunene.

Målet er at det ikke skal bli dyrere å kjøre bil på bygda. Men det motsatte vil skje, advarer Limi.

– Kraftig ekstraregning

Ifølge Frp-politikeren vil økt pumpepris som følge av høyere CO2-avgift langt overgå skattefordelen pendlere blir tilgodesett med i regjeringens opplegg.

Regjeringen har sagt at CO2-avgiften skal tredobles innen 2030 for å få ned klimagassutslippene.

Limi viser til følgende regnestykke:

* En bilist som kjører 70 kilometer tur-retur til jobb, vil med dagens reisefradrag få 268 kroner i redusert skatt i året. Med regjeringens forslag øker skattefradraget til 2.445 kroner.

* En tredobling av CO2-avgiften vil ifølge Frps beregninger føre til at pumpeprisen på bensin øker med rundt 4,14 kroner per liter. Samme pendler vil da betale 4.000 kroner mer i året for drivstoff.

Pendleren vil altså sitte igjen med drøyt 1.500 kroner mindre enn med dagens pumpepris.

– De som har kortere reisevei enn fire mil tur-retur jobb får ingenting i fradrag, og mange av disse kjører jo bil utenom jobb også – så de vil få en kraftig ekstraregning, sier Limi.

Dyrere for pendlere under Frp

Men også under Frp har pendlerne fått mindre å rutte med. Regjeringen har økt egenandelen i pendlerfradraget flere ganger de siste åtte årene, blant annet i statsbudsjettet for 2016 – med Frps velsignelse.

Limi forsvarer økningen med at bilavgiftene samtidig ble redusert og penser tilbake til CO2-avgiften:

– Økningen i bunnfradraget er imidlertid ingenting sammenlignet hvor hardt en økning i CO2-avgiften vil slå ut, sier han.

Høyre mener Frp roter med tall når partiet sammenligner et år med pendlerfradrag med en CO2-avgiftsøkning over et tiår.

– Forslaget som regjeringen har lagt fram, kompenserer på en god måte dem som pendler. Vi må finne gode måter fremover for å kutte utslipp samtidig som vi ikke gjør hverdagen vanskeligere for folk, sier stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim (H) til NTB.

1 milliard mindre

Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken er ikke overrasket over at Norge stenger Kabul-ambassaden. Han sier det er tydelig at Taliban møter liten motstand. Les mer Lukk

Mens Frp er bekymret for pumpeprisen, reagerer Ap-nestleder Hadia Tajik på at regjeringen kun senker egenandelen for pendlere bosatt i mindre kommuner.

– Hvorfor skal folk i Sola, Malvik, Hamar, Kristiansand, Modum, Gjøvik og mange andre kommuner ikke få lavere pendlerfradrag, spør Tajik.

Hun viser til at pendlere landet over har fått drøyt 1 milliard kroner mindre i skattefordeler siden regjeringen overtok i 2013. Det viser beregninger Finansdepartementet har gjort for Ap i forbindelse med årets statsbudsjett.

– Nå må vi få slutt på at regninga til landets rikeste havner på vanlige folks lommebøker, sier Tajik.

Rødt: Ikke troverdig

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes kommer med løfter om CO2-rabatt, men vil målrette den mot personer som tjener under 600.000 kroner. Foto: Torstein Bøe / NTB Les mer Lukk

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes fnyser av regjeringens pendlerløfte.

– Dette utspillet står ikke til troende for fem øre, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han viser til regjeringens tidligere kutt i skattefradraget for pendlere.

Rødt har selv programfestet at partiet vil jevne ut økende CO2-avgifter gjennom en klimarabatt til alle som tjener under 600.000 kroner.

– Dette har regjeringen avvist blankt, sier Moxnes.