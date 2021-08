NRK-måling: Ap vokser mens Høyre krymper

Det går oppover for Ap-leder Jonas Gahr Støre, mens det går andre veien for både Høyre-leder Erna Solberg og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på NRKs nye partimåling, hvor 11.400 velgere har deltatt. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Arbeiderpartiet rykker fra både Høyre og Senterpartiet, som begge mister oppslutning på NRKs nye valgmåling.

Hele 11.400 velgere fra samtlige valgdistrikt har deltatt i NRKs omfattende undersøkelse , som er gjennomført av Norstat mellom 28. juli og 11. august.

Ap vokser med 1,4 prosentpoeng til 25,5 prosent. Høyre mister 1,9 prosentpoeng og ligger på 21,1 prosent, mens Senterpartiet går ned 1,5 prosentpoeng til 16,2 prosent.

Selv om Ap er det klart største partiet, vil det likevel være partiets dårligste valg siden 2001 dersom dette hadde vært valgresultatet. Men det ser ikke ut til å bekymre Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– En arbeiderpartiledet regjering med Senterpartiet og SV har flertall på denne målingen, sier Støre, og sikter til at de tre partiene til sammen har 91 mandater.

Dersom det skulle bli rødgrønt flertall i stortingsvalget, er det foreløpig stor usikkerhet rundt hva slags type regjeringen det i så fall vil bli. Sp og leder Trygve Slagsvold Vedum går nemlig til valg på en regjering bestående kun av Arbeiderpartiet og Sp – og ikke SV.

– Nå har vi sett de siste dagene at det er fem-seks mandat som skal til for at Ap og Senterpartiet har flertall. Så skal velgerne avgjøre sammensetningen av Stortinget den 13. september, sier Vedum til NRK.

For de øvrige partiene ser målingen slik ut: Frp 10,9 (+0,7), SV 6,9 (-0,9), Rødt 4,9 (+0,7), MDG 4,3 (+0,6), Venstre 3,3 (+0,6) og KrF 3,1 (-0,5).