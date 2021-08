Senterungdomleiaren rasar mot politisk «russelåt» frå Unge Venstre: – Gjer meg provosert og forbanna

– Eg har ikkje lukta så mykje gris, men eg har lukta mykje ku og eg synest ikke det er noko ein skal skamme seg over, seier leiar i Senterungdommen Torleik Svelle. Han er forbanna over Unge Venstre sin nye låt, der dei spøkar med folk som luktar gris.

Birgitte Vågnes Bakken – Framtida.no

I Unge Venstre sin nye låt spør dei kven som vil vere med nokon som stinkar gris. Stigmatiserande og respektlaust, meiner Torleik Svelle.

– Unge Venstre har gitt ut ein song som gjer meg provosert og forbanna, seier Torleik Svelle, leiar i Senterungdommen, på telefon til Framtida.no.

I låta han snakkar om, «Digg å være liberal», syng Unge Venstre mellom anna om at viss du vil røyke ein rev, får du lov, moralismen skal falle, og at dei skal gi friheit til alle.

Men i tillegg til å ramse opp sitt eige partiprogram, lar ungdomspartiet ikkje høvet gå frå seg til å slenge med leppa mot sine politiske motstandarar, i det som kan karakteriserast som ein politisk russelåt.

«Hvem vil ha noen som stinker gris?»

Senterungdomleiaren ser likevel ikkje humoren i denne strofa om folk som luktar gris, som han kallar spottande:

Senterpartiet er ikke no´ kul

når jeg tenker på Vedum vil jeg ikke pul

Hvem vil ha noen som stinker gris?

Gi meg heller en digg UV-kis

– Det er ganske så respektlaus av Unge Venstre å gå så tydeleg ut i ein song og seie at dette er folk dei ikkje vil ha noko med å gjere, seier Torleik Svelle.

Torleik Svelle er leiar i Senterungdomen.

Han synest partiet med songteksta er nedlatande til folk som gjer eit ærleg og godt arbeid. Han seier at han skjønar at dei har prøvd å få fram at dei synest motstandarane Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet er idiotar, men peikar på at det dreier seg om ein mykje større politisk kontekst enn krangling mellom parti.

– Dei viser ei utruleg nedlatande haldning til ei heil arbeidsgruppe og ein ganske stor del av Noregs befolkning. Uansett om dei luktar gris, svette eller betong, så er det folk eg vil vere saman med, seier Svelle, og legg til at mange bønder og arbeidsfolk kjenner på ei stigmatisering og negative haldningar knytte til yrka sine.

Hansmark: – Ville heller vore fornærma på grisens vegner

Sondre Hansmark, leiar av Unge Venstre, stadfestar at det er partiet som har laga låten, men meiner ein ikkje treng å bli krenkt over alt mogleg i ein valkamp.

– Kritikken tar eg med knusande ro. Eg er ikkje så overraska over at leiaren i Senterungdommen manglar litt humoristisk sans. Eg ville nok heller vore fornærma på grisens vegner, seier han og legg til:

Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark.

– Eg synest at bøndene gjer ein strålande jobb i Noreg, men det må vere innanfor å tulle litt med ulike yrkesgrupper. Så trur eg at alle skjønar at Unge Venstre også meiner at bøndene gjer ein god jobb.

– Men det er ein vits som går meir på personkarakteristikk enn partipolitikk – synest du det er innanfor?

– Ja, eg meiner absolutt det er innanfor. Unge Venstre vitsar med mangt og mykje i denne låten, også litt med oss sjølve. Eg synest det er heilt innanfor. Vi har fått god respons og folk synest han er morsam.

I tillegg til at Senterpartiet får gjennomgå, syng Unge Venstre om at MDG lovar utsleppsstopp, men at i raudgrønt styre blir olja pumpa opp. Vidare syng dei at Arbeidarpartiet eigentleg er «jævlig wack» og at dei sprutar av å stoppe rusreforma.

Hansmark fortel at dei er inspirerte av ein svensk tradisjon der ungdomspartia lagar valkamplåtar som kan minne litt om russelåtar.

– Vi vil jo at valkampen også skal vere gøy for unge å delta i, og ikkje berre tørt og kjedeleg, så vi laga denne låten med litt snert og humor i. Det er jo eit lite spark til Senterungdommen og Senterpartiet, men det synest eg dei kan tole.

(Denne sak blei først publisert på Framtida.no).