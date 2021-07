KrF-lederen frykter radikal utvidelse av abortloven

Partileder Kjell Ingolf Ropstad i KrF varsler kamp med nebb og klør for å hindre at grensen for selvbestemt abort utvides. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad advarer mot liberalisering av abortloven, som fire av fem rødgrønne partier går til valg på å gjennomføre.

At partier på venstresiden har tatt til orde for å utvide grensen for selvbestemt abort og avskaffe nemndene, gjør at abort blir en stor sak i valgkampen, tror Ropstad.

– Det er dessverre en stor sjanse for en radikal utvidelse, så jeg regner med det blir en viktig sak i valgkampen, selv om det ikke er en av våre store hovedsaker, sier han til Klassekampen.

– Blir den store og viktige jobben

Ropstad varsler kamp med nebb og klør for at å hindre at grensen for selvbestemt abort utvides.

– Det som blir den store og viktige jobben nå i neste stortingsperiode, er å hindre en radikal liberalisering, sier han.

En spørreundersøkelse Sentio utførte for Klassekampen tidligere i juli, viste at spørsmålet om hvor grensen for selvbestemt abort skal gå, er en sak som splitter det norske folk.

– Vi vet man kan redde barn helt til det tidspunktet

41,9 prosent sa at de mener dagens abortlov bør beholdes, mens til sammen 38 prosent mener at grensen bør utvides til 18 eller 22 uker.

8,1 prosent sier de er enig med KrF i at abortloven bør strammes inn.

– Tallene viser at det ikke er et flertall for utvidelse av grensen og i alle fall ikke å utvide til uke 22. Det tror jeg henger sammen med at vi vet man kan redde barn helt til det tidspunktet, sier Ropstad.