Bøhler-slektning gir Jan Bøhler og Oslo Sp pengegave

NTB

En av Norges rikeste, Jan Bøhlers fetter Erik Bøhler, gir Oslo Senterparti 200.000 kroner i bidrag for å gjøre Oslo til en tryggere by.

– Dette er en gave fra Bøhler-familien. Det gjelder konkret støtte til det arbeidet som Jan legger ned i dette med å skape en trygg by i Oslo. Det ligger bak pengestøtten at jeg vil støtte det initiativet, pluss at Jan er min fetter, sier Erik Bøhler til Nationen.

Erik Bøhler bygde seg opp som investor i eiendomsmarkedet på 1980- og 1990-tallet og figurerer på 92. plass på Kapitals liste over Norges rikeste.

Han er ikke den første som gir pengestøtte til Oslo Sp i årets valgkamp. Tidligere i juli skrev Aftenposten at milliardær og investor Christian Ringnes støtter Oslo Sp med 200.000. Tirsdag skrev Nationen at mangeårig Høyre-velger Jan Petter Sissener gir 100.000 kroner til Oslo Sp.