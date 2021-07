Erna Solberg: Høyresiden har ikke mer ansvar for oppgjør med høyreekstremisme

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) er ikke enig med Ap-leder Jonas Gahr Støre om at høyresiden har et særlig ansvar for å ta oppgjør med høyreekstremisme.

– Alle har et ansvar for å gjøre det, men det å implisere at vi har en sterkere tilknytning, det synes jeg ikke det er et grunnlag for å si, sier Solberg til VG.

Debatten har blusset opp i etterkant av tiårsmarkeringen for terrorangrepet mot AUF på Utøya og mot regjeringskvartalet.

Under markeringen sa Støre at høyresiden har et særlig ansvar for å ta oppgjør med høyreekstremisme.

– Vi har ikke noe som helst ideologisk fellesskap. Hvis man ser på fiendebildet som høyreekstreme har, så tror jeg det inkluderer hele Høyres ledelse og alle som defineres som globalister og Europa-vennlige, sier Solberg til avisen.