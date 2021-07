Ap-topp ønsker høyere sperregrense

Etter høstens stortingsvalg er det klart for diskusjon om sperregrensen i Stortinget. Rødt-leder Bjørnar Moxnes ønsker en grense på 2 prosent, men får ikke gehør hos Arbeiderpartiet. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Etter stortingsvalget kan det bli diskusjon om sperregrensen i Stortinget. Rødt vil senke den til 2 prosent, men Ap-folk diskuterer en grense på 5 prosent.

Sperregrensen for å få delta i fordelingen av de 19 utjevningsmandatene er i dag 4 prosent. Det er en utfordring for de minste partiene, og Rødt-leder Bjørnar Moxnes foreslår å senke sperregrensen til 2 prosent, skriver Vårt Land.

Det er helt uaktuelt for Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson Stein Erik Lauvås.

– Jeg er fullstendig uenig med Rødt. Jeg ønsker å heve sperregrensen til 5 prosent, sier Lauvås til avisen. Han står på tredjeplass på Østfold Arbeiderpartis stortingsliste og ligger an til å få sin tredje periode for Ap på Stortinget om målingene slår til.

– Godt for alle

Lauvås sier Aps stortingsgruppe ikke har votert over spørsmålet, men han har ikke registrert at noen i gruppen ønsker å senke sperregrensen.

– Alternativene vi diskuterer, er å enten beholde sperregrensen på 4 prosent eller heve den til 5, sier han.

Lauvås mener samtidig at det ikke vil være dårlig nytt for de fire partiene som i dag ligger rundt sperregrensen.

– Jeg synes ikke det er fryktelig mye å be om 5 prosent oppslutning fra partiene. Såpass sterkt mandat bør en ha. Jeg tenker at det er godt for alle partiene om vi får en sperregrense på 5 prosent, mener han.

3, 4 eller 5 prosent

To representanter i Valglovutvalget foreslo i utredningen som de la fram i fjor, å heve sperregrensen til 5 prosent, og de fikk støtte av Fremskrittspartiets stortingspolitiker Roy Steffensen. Han fremmet i fjor et grunnlovsforslag om ny grense på 5 prosent.

Han sa den gang til NTB at en for lav sperregrense fører til at mindre partier ofte får mer makt og innflytelse enn hva oppslutningen skulle tilsi.

– Resultatet blir ofte en politikk preget av for mange kompromisser som velgerne ikke kjenner igjen, sa han.

Venstre, som har slitt under sperregrensen nesten kontinuerlig siden forrige stortingsvalg i 2017, har ønsket å senke sperregrensen til 3 prosent, som flertallet i Valglovutvalget gikk inn for.

Et mindretall i Valglovutvalget ønsket å beholde dagens sperregrense på 4 prosent. Fire partier, MDG, Rødt, Venstre og Kristelig Folkeparti, kjemper for å krype over sperregrensen ved valget 9. september i år.