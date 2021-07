Vedum krever varig senket reiselivsmoms

Trygve Slagsvold Vedum besøkte mandag Nordkapp, der han holdt offisiell valgkampåpning for Senterpartiet. Foto: Berit Roald / NTB

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil senke reiselivsmomsen permanent til 8 prosent – og halvere flyprisene i nord.

– Det tydelige budskapet fra turistnæringen er at krisen er langt fra over, sier Vedum.

NTB følger denne uka Sp-lederen på valgkamptur i Nord-Norge, der han har besøkt flere hardt pressede turistdestinasjoner.

På Nordkapplatået var det skrint med folk da Vedum kom på besøk. Et av de store hotellene på stedet holder fortsatt stengt. I Kirkenes lurer reiselivsbedrifter på hvordan de skal overleve det kommende året.

Nå slår Vedum alarm. Han tror reiselivet vil trenge hjelp i lang tid framover.

– Vi må ha en åpen tilnærming, lytte på næringen og se hvordan vi kan løfte den over den siste kneika, sier han.

Advarer mot utfasing

Nå varsler Vedum at han vil gå inn for en varig senking av reiselivsmomsen hvis Senterpartiet kommer i regjering etter valget.

I oktober skal den midlertidige halveringen av reiselivsmomsen fra 12 til 6 prosent fases ut. Halveringen ble innført som en del av koronakrisepakkene i fjor og er blitt forlenget flere ganger.

En utfasing av tiltaket vil gjøre det dyrere å være turist i Norge, advarer Vedum.

– Det blir en ekstra sten til byrden for en turistnæring som har hatt et veldig tøft år. Vi bør bruke avgifter til å hjelpe dem, ikke straffe dem, sier han.

– Vi har motsatt ambisjon. Vi vil gjøre det billigere å være turist i Norge.

Vil gjøre endringen permanent

Vedum innrømmer at senking av momssatsen for reiseliv og transport ikke er ment som et rent krisetiltak fra Senterpartiets side.

Tvert imot. Partiet vil gjøre endringen permanent.

– Jeg mener avgiftsnivået på norsk turistnæring ikke bør være høyere enn i Sverige, sier Vedum.

I Sverige ligger reiselivsmomsen på 8 prosent, slik den også gjorde i Norge fram til 2016.

Prislappen for en varig senking fra 12 prosent til 8 prosent anslås av Vedum til rundt en milliard kroner i året.

Flypriser

Men Vedum har også med seg et annet tiltak på ønskelisten: En halvering av flyprisene på kortbanenettet i Nord-Norge.

Det vil ifølge Vedum koste rundt 400 millioner kroner i året.

– Jeg mener flyprisene er altfor høye på kortbanenettet, sier han.

– Du har ikke flyskam i denne valgkampen?

– Nei! Det er avgjørende viktig at vi har et kortbanenett som fungerer.