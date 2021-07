Politikere vil ha flere tiltak mot trakassering mot folkevalgte

Tidligere i juli la stortingspresident Tone Trøen (H) fram forslag til en rekke tiltak etter at en av seks stortingsrepresentanter i en undersøkelse i 2019 svarte at de opplevde mobbing og trakassering.

MDG og SV mener de foreslåtte tiltakene som skal stoppe trakassering mot stortingsrepresentantene, ikke er nok. De vil ha flere tiltak.

– Vi krever mer enn gode intensjoner dersom vi skal klare å stanse hets, sier, Josefine Gjerde, andrekandidat i MDG i Hordaland til NRK.

Partiet ønsker blant annet mer ressurser til politiet, og at internettplattformene skal stilles ansvarlig for det som publiseres. I tillegg skal PST få mandat til å gi beskyttelse for spesielt utsatte politikere og profilerte debattanter.

Lars Haltbrekken (SV) sier de også vil foreslå flere tiltak når debatten kommer på Stortinget.

Tidligere i juli la stortingspresident Tone Trøen (H) fram forslag til en rekke tiltak. Det kom etter at én av seks stortingsrepresentanter i en undersøkelse i 2019 svarte at de opplevde mobbing og trakassering. En ny veileder for representantene, en undersøkelse hvert annet år og en ekstern varslingskanal, er blant forslagene som er foreslått.