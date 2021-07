Ordet bensinstasjon kan forsvinne

I fremtiden vil du trolig kjøpe drivstoff på en energistasjon.

EU vil forby salg av bensin- og dieselbiler allerede i 2035.

Selv har den norske regjeringen et mål om at alle personbiler som selges i Norge skal være utslippsfrie fra 2025.

Det betyr at ordet bensinstasjon trolig vil forsvinne ut av vokabularet vårt.

I stedet vil vi i fremtiden stoppe for å fylle drivstoff, ta en dopause og en matbit på en energistasjon.

Flere energiformer

Generalsekretær i Drivkraft Norge, tidligere norsk Petroleumsinstitutt, Inger-Lise M. Nøstvik, er en av dem som jobber for å få ordet energistasjon inn i språket vårt.

Hun peker på at ordet energi reflekterer at det finnes ulike energiformer.

– Energien som blir solgt på bensinstasjonene er i endring fra bare fossilt brensel til flytende fornybar bensin og diesel, strøm fra ladepunkt og andre fornybare alternativ etter hvert som de blir aktuelle, sier Nøstvik til NRK.

Grønnvasking

Språkprofessor Ruth Vadtvedt Fjeld synes derimot ikke navneendringer er en god idé. Hun mener ordet kamuflerer sannheten. Siden bensinstasjoner er en del av forurensingen, vil navneendringen være et forsøk på å «grønnvaske» næringen, mener hun.

Grønnvasking, eller «greenwashing» på engelsk, er ifølge Wikipedia en form for villedende markedsføring der et produkt eller et selskap blir fremstilt som mer miljøvennlig eller dyrevennlig enn det faktisk er.

Ordet energi kommer fra latin og betyr egentlig kraft. Fjeld mener det derfor er et ord vi assosierer med noe positivt.

– Men kraftstasjon er jo noe annet, derfor kunne de ikke kalle det det, sier Fjeld til NRK.

Heller «drivstoffstasjon»

Fjeld, som er leksikograf, sier hun ikke har funnet ordet energistasjon i noen av de norske eller nordiske ordbøkene.

Hun mener order drivstoffstasjon, eller tankstasjon som er et annet for for bensinstasjon i Danmark og i Tyskland, hadde vært et bedre alternativ.

Men både på svensk og dansk bruker de ord som ligner på det norske ordet bensinstasjon, derfor ser ikke Fjeld noen grunn til at det i Norge skal være annerledes.