Lan Marie Berg ber Støre vrake Vedum

1.-kandidat Oslo Lan Marie Berg på sommerpressekonferanse med MDG. Les mer Lukk

NTB

Lan Marie Berg (MDG) ber Ap bytte ut Sp til fordel for et samarbeid med MDG, SV og Rødt. – De to partiene får fram det verste i hverandre, sier hun.