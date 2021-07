Erna Solberg i Kjuttaviga: – Hiv o'hoi, snart er valget vårt!

NTB

Erna Solberg (H) måtte ta til takke med rollen som Kaptein Sabeltanns assistent da hun rundet av sin første valgkampturné med et besøk i Kristiansand Dyrepark.

– Han anerkjenner ikke min autoritet som statsminister, for han er jo konge på det 8. verdenshavet. Men jeg fikk en assistentrolle, sier en lattermild Solberg til NTB.

I tillegg fikk hun et eget skattekart av Norges mest populære pirat.

Kart over velgerjakt

– Det er et kart over velgerjakten, en god rute fra Kjuttaviga til Bergen. Så får jeg se, da, hvordan det går, sier Solberg.

– Ut over det, reddet vi en fra å gå planken. Av og til må man være litt snill også.

Lørdag ettermiddag var det et yrende folkeliv i Kristiansand Dyrepark, og mange sperret opp øynene og fisket fram mobilkameraene da Solberg og Sabeltann kom seilende forbi i piratskipet Den Sorte Dame.

Men sjørøveren stilte nok statsministeren i skyggen, særlig blant de yngste.

Fart på Norge

Besøket i Dyreparken var blant Solbergs siste stopp på en heseblesende tre dager lang valgkampturné. Hensikten med besøket er å vise hvordan man kan få fart på Norge igjen.

Da Norge ble nedstengt i fjor vår, sto hele sommersesongen til Dyreparken i fare for å ryke. Men det ble gjort en rekke grep, og fjoråret endte i stedet med et av tidenes beste overskudd.

I år ligger det an til nok en god sesong. Da Dyreparken tirsdag la ut nye billetter til forestillingen Kaptein Sabeltann og Angrepet av Gral, eksploderte salget, og 15.000 billetter ble solgt på mindre enn ett døgn.

– Tilstrømmingen er mer enn bra. Vi har aldri før solgt så mange rom og billetter, sier direktør Per Arnstein Aamot.

Statsministeren er tydelig imponert.

– Å høre hva de har lært av måter å organisere ting på, er spennende. Det har vært så mye innovasjon under denne pandemien, sier Solberg, som mener Dyreparken er et bevis på at regjeringens økonomiske støtteordninger under pandemien har truffet godt.

Slange i paradis

På en rundtur i parken fikk hun også møte slangen Tigris, en over tre meter lang tigerpyton som Solberg, til fotografenes store glede, la rundt halsen.

Der klemte den godt til.

– Oioi, for noen muskler! Dette er jo rene skuldermassasjen, hoiet statsministeren.

Deretter kom også Julius anstigende. Den snart 42 år gamle sjimpansen er nå leder i flokken på ni sjimpanser og er ifølge Dyreparkens ansatte svært glad i oppmerksomhet.

– Litt som å være statsminister?

– Ja, det er nok noen likheter, sier Solberg.

Lite valgflesk

Valgkampturneen er Solbergs første i år. Siden torsdag har hun gjennomført nærmere 20 ulike besøk på sommerskoler, idrettsparker, eldresentre, kjøpesentre, samt industrisentre og flere bedrifter i håp om å kapre velgere.

Fredag ble det også tid til en tur på sjøen med rib og DDE-konsert på Tromøy.

Turneen avsluttes lørdag med valgkampåpning for Høyre på torget Markens i Kristiansand.

Solbergs mål er å løfte Høyre fra dagens i overkant av 20 prosent til 25 prosent i valget i september.

Valgløfter har det imidlertid vært sparsomt med. Hittil har Solberg kun kommet med løfte om å styrke ordningen med fritt behandlingsvalg og ta grep for å styrke utviklingen innen landbruksteknologi.