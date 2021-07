Flere kvinner anklager den danske politikeren Naser Khader for seksuelle overgrep

Da de trodde de skulle møte den profilerte politikeren i en profesjonell sammenheng, handlet det raskt om noe helt annet, ifølge kvinnene. Naser Khader selv avviser alle anklager

Til danske DR forteller fem kvinner om at den politikeren Naser Khader (57), skal ha utsatt dem for seksuelle overgrep og grenseoverskridende atferd. Khader avviser alle anklagelser.

Hendelsene skal ha funnet sted i årene 1999 til 2019. I løpet av disse årene gikk Khader fra å være lokalpolitiker for Det Konservative Folkeparti (K) i København, til en profilert meningsleder på nasjonalt nivå.

Kunstner og designer Karen Dirks, er én av kvinnene som nå står frem og anklager Naser Khader for krenkelser, overgrep og grenseoverskridende oppførsel.

Måtte rive seg unna med makt

Karen Dirks hadde fått en maleribestilling fra Khader i 2004. I forbindelse med arbeidet med verkene var hun hjemme hos han.

Dirks forteller til DR at Khader plutselig sa: «Jeg må vise deg noe.»

– Jeg tenker: «Hva er det jeg skal se?» Så er det soverommet. Han trekker meg inn og jeg sier: «Nei, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke». Så blir han voldsom og tvinger meg ned i sengen, sier hun.

Hun prøvde å vri seg unna med makt, og klarte til slutt å løpe ut av leiligheten.

Presset til samleie

Før historiene ble offentlig kjent, var kvinnene svært bekymret for hvordan Khader kom til å reagere, siden han var en mann i maktposisjon.

Alle kvinnene, bortsett fra Dirks, som har fortalt om episodene de opplevde med Khader, forblir anonyme.

DR skriver at en av kvinnene hadde gjort et intervju med Khader, hvor han på et senere møte presset henne til å ha samleie mot hennes ønske. En annen kvinne skal ha opplevd at han onanerte uoppfordret foran henne da de møttes for å snakke om hans siste bok.

Enda en kvinne skal ha følt seg utsatt for grenseoverskridende oppførsel da Khader ba om en massasje, mens hun trodde det var et møte om jobb.

Noen av kvinnene er fortsatt preget av det som skjedde.

Ingen anmeldte

I fjor høst ble de første store Metoo-sakene kjent i Danmark. Siden har det blitt kjent at flere kvinner skal ha blitt utsatt for krenkelser og seksuell trakassering av fremtredende politikere. Flere måtte gå av.

Ingen av Khaders angivelige ofre rapporterte episodene til politiet, til Khaders overordnede eller partiet hans. Kun én av kvinnene varslet om det til sin egen sjef, som valgte å ikke gå videre med saken.

Naser Khader avviser alle anklager. I noen tilfeller husker han episodene helt annerledes enn kvinnen, og i andre tilfeller avviser han at møtene i det hele tatt har funnet sted.

– Jeg er sjokkert og overrasket. Jeg er sint for å bli beskyldt for noe sånt. Måten jeg blir beskrevet på er ikke den riktige beskrivelsen av meg, sier han.