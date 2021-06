USAs justisdepartement går til sak mot valglov i Georgia

NTB

USAs justisdepartement går til sak mot Georgia og delstatens nye valglov, opplyser justisminister Merrick Garland.

– I dag saksøker justisdepartementet delstaten Georgia. Vår klage framholder at nylige endringer i Georgias valglov ble innført med det formål å nekte eller begrense svarte i Georgias rett til å stemme på bakgrunn av deres hudfarge, sier Garland.

Avgjørelsen kommer etter økt politisk press for å gripe inn overfor lover som skjerper inn valgreglene i delstater som kontrolleres av Republikanerne.

– I tilfeller der vi mener at amerikaneres borgerrettigheter er blitt brutt, nøler vi ikke med å handle, sier Garland.

Republikanske politikere slo umiddelbart tilbake og lovet at valgloven i Georgia skal forsvares.

Skjerpet inn flere steder

Et forsøk på nasjonal valgreform ble for kort tiden siden blokkert av republikanske senatorer i Kongressen.

Innskjerpede valglover er blitt vedtatt i 14 delstater, ifølge Brennan Center for Justice, som overvåker stemmegivning og jobber for utvidet tilgang til å delta i valg.

Lovene settes i sammenheng med tidligere president Donald Trumps udokumenterte påstander om at han tapte valget i fjor på grunn av fusk.

Valgarrangører, internasjonale observatører, Trumps egen justisminister og titalls dommere har ikke funnet verifiserbare beviser på omfattende valgfusk.

Trumps myndighet for nett- og infrastruktursikkerhet kalte valget sågar «det sikreste i amerikanske historie». Likevel gjengis stadig påstandene i konservative kanaler i USA og deles vidt i sosiale medier, og har stort gjennomslag blant republikanske velgere.

En måling utført av Quinnipiac University viser at to tredeler av Republikanerne – 66 prosent – ikke mener Bidens seier var legitim.

– Venstreradikal agenda



USAs tidligere president Donald Trump.

Republikanske politikere har på bakgrunn av dette lagt fram en rekke initiativ som de framholder at skal bedre valgsikkerheten.

Republikanerne har tidligere stått sterkt i Georgia, men i fjorårets valg vant Joe Biden delstaten med knapp margin. Det var også svært tett løp i senatsvalget her, så tett at det måtte avholdes et ekstravalg. Også denne gang vant Demokratenes to kandidater knapt, og sikret med det Bidens parti det minste mulige flertallet i Senatet.

Republikanerne har imidlertid fortsatt flertall i delstatsforsamlingen.

Mens mye av den nye valgloven i Georgia ble fjernet før den gikk gjennom, har den fortsatt vakt oppsikt for å ha gitt delstaten makt over valgmyndighetene i delstaten. Flere organisasjoner frykter dette kan føre til større partipolitisk innflytelse.

Den republikanske guvernøren Brian Kemp sier i en uttalelse at søksmålet skyldes Bidens løgner og desinformasjon. Han anklager Biden og Demokratene for å bruke justisdepartementet som et våpen for å fremme det han kaller en venstreradikal agenda.

Biden fordømte

President Joe Biden fordømte valgloven da den ble innført tidligere i år. Han sammenlignet den med Jim Crow, de rasistiske lovene for å undertrykke svarte i sørstatene etter at slaveriet ble opphevet.

En av endringene i den oppdaterte loven er også et krav om ID-kort med foto for å avlegge forhåndsstemme per post.

I alt 1,3 millioner innbyggere i delstaten benyttet denne muligheten i høstens presidentvalg. Loven reduserer også tiden man har til å forhåndsstemme og antall innleveringsbokser.

Demokratene har uttalt at den nye lovgivningen i Georgia og republikanske initiativ i en rekke andre delstater har som formål å gjøre det vanskeligere for minoriteter å delta i valget.