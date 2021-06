Erna Solberg oppsummerer siste halvår

Direkte fra klokken 11:

Direktesending fra ABC TV 2021-06-25 at 08:29

Statsministerens halvårige pressekonferanse kommer etter en tung 2021 så langt.

Fredag klokken 11 holder statsminister Erna Solberg (H) sin halvårige pressekonferanse på Nasjonalmuseet ved Rådhusplassen i Oslo.

Pressekonferansen kommer etter et innholdsrikt halvår for landet og for Solberg.

NRK-kommentator Lars Nehru Sand formulerer det: «Det er krevende å styre et land. Utmattende å være regjeringssjef i en krise. Umenneskelig å styre et land i en krise på andre året».

Halvåret har vært preget mer eller mindre personlige «feil» fra regjeringens medlemmer. Som statsministerens brudd på smittevernreglene under bursdagsfeiringen hennes på Geilo i mars, helseminister Bent Høie som ikke ville følge regjeringens egen beredskapsplan og vaksinere seg og Molde-ordfører Torgeir Dahls (H) samarbeid med Statsministerens kontor om et angrep på Oslo og Raymond Johansen.

Politisk har regjeringen stått i stormen om vaksineprioriteringer, breddeidrett og Bergen Engine-saken. Opposisjonen har presset regjeringen til å tillate alkoholservering til maten, feriepenger til permitterte, billigere fergebilletter og pensjon fra første krone.

«Utad har dette vært Solbergs verste halvår», skriver Lars Nehru Sand.

«Hvis ikke mye snur, blir det hennes siste fullførte halvår som statsminister».

Det er mindre enn tre måneder til valget.