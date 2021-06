Erna Solberg om mulig regjeringsskifte: – Jeg har ikke tenkt å gi meg

Statsminister Erna Solberg (H) oppsummerte det siste halve året fredag.

David Stenerud NTB

Statsminister Erna Solberg (H) møtte fredag pressen for å oppsummere det siste halvåret. Hun brukte også muligheten til å si at hun er klar for valgkampen.