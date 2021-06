Rødt med historisk god Vårt Land-måling – Venstre og KrF godt under sperregrensa

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, kan glede seg over partiets beste måling noen gang i Vårt Land. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

KrF faller 0,9 prosentpoeng og ender på 2,7 prosent i Vårt Lands junimåling. Også Venstre og MDG er godt under sperregrensa, mens Rødt kan juble.

Rødt får en oppslutning på 5,8 prosent, den høyeste noensinne i en Vårt Land-måling.

De er dermed mer en dobbelt så store som de andre «småpartiene» på Stortinget, som får en oppslutning på 2,7 (KrF), 2,6 (Venstre) og 2,8 (MDG) prosent.

Arbeiderpartiet er størst med 24,9 prosents oppslutning (-0,1), fulgt av Høyre med 22,1 (-1,6) og Senterpartiet med 17,5 (+1,3). Fremskrittspartiet er med sine 9,6 prosent (-0,3) tett fulgt av SV (8,4, opp 0,9) i kampen om å være landets fjerde største parti.

– Et veldig solid rødgrønt flertall

Ap og Sp ville med resultatet fått 79 representanter (46+33) på Stortinget. Med støtte av SVs 16 representanter vil de derimot ha god margin til de 85 representantene som må til for å danne flertall.

– Målingen synes å reflektere noe reelt, nemlig at det er et veldig solid rødgrønt flertall der Ap, Sp og SV har flertall alene. Jo lenger den situasjonen er stabil, jo dårligere ser det ut for de borgerlige, sier valgforsker Johannes Bergh.

Målingen ble gjennomført av Norstat fra 15. til 20. juni med 930 respondenter. Feilmarginen er mellom 1,0 og 3,5 prosentpoeng.