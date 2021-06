SV spisser kravene foran valget

NTB

For at SV skal bli med i en rødgrønn regjering, må to hovedkrav innfris: Forskjellene må utjevnes, og klimautslippene må ned, sier partileder Audun Lysbakken.

Skal man tro meningsmålingene, går det mot regjeringsskifte etter valget til høsten. Den regjeringen vil SV være med i – men ikke for enhver pris.

– To ting er viktigst for oss. Det ene er at vi har en troverdig plan for å få forskjellene ned, som gjør at vi kan snu ulikhetsutviklingen. Det andre er at vi har en troverdig plan for å nå klimamålene, sier Lysbakken til NTB.

– Får vi til et slikt vendepunkt, så går vi i regjering. Blir det tynn suppe, så går vi i opposisjon, slår han fast.

Spisser sakene

Flankert av røde, norske jordbær holdt SV sin sommerpressekonferanse tirsdag, der partiets valgkampstrategi ble presentert.

Utslippskutt, gratis SFO og tannhelsereform er blant sakene SV vil spisse i valgkampen. De to sistnevnte skal «tette hullene i velferden», som partiet uttrykker det.

SV har også utarbeidet en egen plan for hvordan klimautslippene kan kuttes med 70 prosent.

– Planen er en illustrasjon, ikke en liste over tiltak, presiserer Lysbakken.

Slutte med oljeleting

Et av punktene i planen er å slutte med all leteboring.

– Dette er en sak jeg er overbevist om at vi vil nå gjennom med etter hver, sier SV-lederen.

Tirsdag sa anonyme kilder i Ap til Dagbladet at Ap er i ferd med å snekre en «klimaseier» til SV, nemlig færre felt til oljeleting. Utspillet er blitt dementert fra Aps ledelse. I SV er det likevel blitt lest med stor interesse.

– Men det forslaget som ble antydet, er jo ingen løsning, men status quo. Det er altfor svakt. Vi må slutte å lete etter olje, konstaterer Lysbakken.

Oljesplid

Dermed kan det ligge an til full oljesplid mellom de rødgrønne. I fjor vedtok de større partiene på Stortinget, minus SV, en krisepakke for oljenæringen for prosjekter innlevert innen 2022 og godkjent innen 2023, som potensielt kan føre til utvinning fra nye felt i tiår framover.

Pakken ligger fast, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet. Lysbakken ønsker på sin side omkamp.

– Blir dette et krav i eventuelle regjeringsforhandlinger?

– Vi kommer ikke til å forhandle om ting på forhånd.

– Hvor ettergivende kan dere være i oljepolitikken?

– For oss er det helt avgjørende at vi får en klimapolitikk som gjør at vi har en god plan for å nå klimamålene og skape de grønne oppgavene som næringslivet trenger. Det betyr også at i stedet for å tenke på en enkelt bit, så vil det være helheten som er avgjørende.

Uravstemning

Det siste året har SV ligget nokså stabilt på meningsmålingene med 7–8 prosent. Dersom det blir valgresultatet, vil partiet få om lag 14 representanter i Stortinget, tre flere enn dagens elleve.

SV vil også, som første parti, sende en eventuell regjeringsplattform til uravstemning hos medlemmene i partiet. Det er satt av fire dager til prosessen, som ifølge Lysbakken er et forsøk på å fornye norsk politikk. Han frykter ikke et rush av innmeldinger for å sabotere resultatet.

– Vi har 16.000 medlemmer, så det skal ikke være mulig, sier han.

Uravstemningen skal også bidra til større eierskap i SV til et regjeringssamarbeid. Slik vil partiet unngå å gå i den såkalte SV-fella nok en gang.

Vil ha havet

Hvilke poster SV vil ønske seg i en eventuell rødgrønn regjering, vil ikke Lysbakken uttale seg om. Men nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er ikke fremmed for tanken om å bli Norges neste fiskeriminister.

– Jeg vil ha hele havet! sier han spøkefullt, men blir fort alvorlig.

– Akkurat nå tenker vi mer på politikk enn på posisjoner. Men vi kommer til å satse hardt på fiskeripolitikk, slår han fast.