Donald Trump ville sende coronasmittede amerikanere til fangeleir i Guantánamo

Ny bok avslører:

Tidligere president Donald Trump vurderte å sende amerikanske borgere som hadde blitt smittet med coronavirus til fangeleiren Guantánamo Bay, ifølge en ny bok av journalister fra Washington Post.

Det var i starten av coronapandemien at tjenestemenn i Det hvite hus debatterte om de skulle isolere smittede amerikanere på hjemmebehandling, men da foreslo president Donald Trump sin egen plan for hvor de skulle sendes.

Trump hadde stilt flere spørsmål og kom med forslag til de som var samlet i Det hvite hus’ situasjonsrom i februar 2020.

– Vi skal ikke importere et virus

«Har vi ikke en øy vi eier? Hva med Guantánamo?», var blant spørsmålene som Trump stilte.

Deretter presiserte han for sine ansatte «Vi importerer varer, vi skal ikke importere et virus.»

Guantanamo Bay er en internerings- og fangeleir på Cuba som USA bruker for å fengsle kriminelle som er anklaget for alvorlige forbrytelser, inkludert fremmedkrigere og de som angivelig står bak angrepene 11. september.

Det skriver deriblant Washington Post og Al Jazeera.

Her blir en innsatt fraktet inn på Guantanamo. Les mer Lukk

Bekymret over forslaget

Det tok ikke lang tid før Trump tok opp forslaget for andre gang. Da skal flere av hjelperne ha blitt bekymret for konsekvensene av å plassere amerikanere i karantene på samme karibiske base hvor USA holder terrormistenkte.

Avsløringene ble kjent i den nye boka «Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History», og ble skrevet at Washington Post-journalister Yasmeen Abutaleb og Damian Paletta.

Innholdet i boken kom fra intervjuer med tidligere Trump-rådgivere og helsemyndigheter, og forteller om mange insider-samtaler som skisserer Trump-administrasjonens respons på pandemien.