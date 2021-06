MDG inne med to mandater på ny Oslo-måling

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) forlater Oslo rådhus onsdag etter at det ble klart at byrådet går av som følge av mistillitsforslaget henne. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

Til tross for mistillitsaken i byrådet ligger MDG an til å få to reprentanter fra Oslo på Stortinget til høsten, viser en ny VG-måling.