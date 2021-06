Klart for nytt Ap-ledet byråd i Oslo

NTB

Ordfører Marianne Borgen (SV) har gitt Aps Raymond Johansen grønt lys til å danne et nytt byråd i Oslo.

– I dag har jeg bedt Raymond Johansen om å danne et nytt byråd, sa Borgen på en pressekonferanse i Oslo rådhus klokken 13 mandag.

Grunnen er ganske enkelt, som mange har pekt på de siste dagene, at sammensetningen i bystyret ikke har endret seg. Der har Johansen og de rødgrønne samarbeidspartiene flertall.

– Byen er fortsatt i en alvorlig pandemi, som er krevende. Reparasjonsarbeidet etter pandemiens skader har vi nettopp startet opp med. Så nå er det viktig at vi har et byråd som er styringsdyktig med flertallsforankring i bystyret, påpekte Borgen.

Mandag vil hun overrekke Johansen et brev der han formelt får oppdraget.

Høyre ga opp

I minuttene før pressekonferansen satt Borgen i Teams-møte med alle gruppelederne i bystyret.

– Det var bred enighet blant alle gruppeledere om at et nytt byråd bør ha en flertallsforankring i bystyret for å sikre nødvendig langsiktighet, stabilitet og trygghet i byen, understreket Borgen, som samtidig ga gruppelederne ros for en god dialog.

Den endelige beslutningen ble tatt etter et møte med Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg tidligere mandag. Der gjorde Rygg det klart at Høyre gir opp alle planer om å danne et borgerlig byråd.

– Etter samtaler gjennom helgen har jeg kommet til at det er betydelig støtte i bystyret for mange av Høyres viktigste saker, men at støtten dessverre ikke er stor nok til at det er mulig å etablere et styringsdyktig ikke-sosialistisk byråd nå, sier Rygg i en pressemelding.

Får tid

Det forrige byrådet gikk av onsdag i forrige uke som følge av mistillitsvedtaket i Oslo bystyre mot MDGs Lan Marie Berg. Siden da har byrådet fungert som et forretningsministerium.

Johansen vil nå få den tiden han trenger til å sette sammen et nytt byråd, sier Borgen.

– Jeg regner med at det vil skje så fort som mulig, sier ordføreren.

Det er opp til Johansen hvem som skal bekle postene i det nye byrådet. Bystyret blir informert når byrådet er på plass, senest på neste bystyremøte 8. september.

Johansen har tidligere kunngjort at hans mål er at det nye byrådet, i likhet med det forrige, skal bestå av Ap, SV og MDG.

Hvem erstatter Berg?

Det store spørsmålet er hvem som skal erstatte Lan Marie Berg, som har gjort det klart at hun ikke er aktuell.

Ifølge Avisa Oslo kan det bli en av disse fire MDG-erne: Gruppeleder Sirin Stav, finansbyråd Einar Wilhelmsen, fylkesleder Sigrid Z. Heiberg eller byutviklingsbyråd Hanna Marcussen.

Samtidig ser det ut til at dagens to SV-byråder, Inga Marte Thorkildsen og Omar Samy Gamal, fortsetter, opplyser en godt informert kilde til Aftenposten.

På pressekonferansen ville ikke Borgen karakterisere prosessen og det politiske kaoset det har medført for hovedstaden.

– Det som har skjedd de siste dagene, er også en del av demokratiet, konstaterte hun.