MDG klar til å intervjue byrådskandidater

Oslo MDG vil snakke med en rekke kandidater til å erstatte Lan Marie Berg som byråd.

– Vi har sett på ganske mange navn, og vi har mange gode kandidater. Så vi vil gjennomføre en rekke kandidatintervjuer i nærmeste framtid, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) til NTB.

Han leder nå prosessen med å finne en ny byråd for MDG etter at bystyret onsdag erklærte mistillit mot Lan Marie Berg.

– Vi har ikke gjort noen intervjuer ennå, sier Wilhelmsen.

– Men vi har hatt en ganske bred dialog i partiet i forkant, og vi gjør oss nå klar til å begynne intervjuer.

Skal vedtas i gruppen

Etter intervjuene vil det bli fremmet en innstilling til vedtak i MDGs bystyregruppe, i samsvar med partiets interne regler, forklarer Wilhelmsen.

Et vedtak vil tidligst bli gjort på det ordinære gruppemøtet mandag.

– Men det kan godt hende at vi innkaller til et ekstraordinært møte, sier Wilhelmsen.

– Vi er nødt til å ta oss tid til å gjøre dette grundig, selv om det er en prosess som naturlig nok går ganske fort.

Wilhelmsen påpeker at det fortsatt ikke er formelt avgjort hvem som vil få i oppdrag å danne nytt byråd.

Sonderinger

Ordfører Marianne Borgen (SV) sa fredag til Aftenposten at hun trolig allerede mandag vil være klar til å peke på hvem som skal få i oppdrag å forsøke å danne nytt byråd.

Dagen i forveien uttalte Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg til Dagbladet at hun hadde bedt ordføreren om mer tid til å vurdere situasjonen.

Søndag gikk flere politikere på borgerlig side også ut i Dagbladet og oppfordret MDG til å skifte side.

– MDG får utvilsomt større klimakutt med Venstre enn med dagens byråd, sier Hallstein Bjercke, Venstres gruppeleder i bystyret, til avisa.

Anonymt avfeies sonderingene likevel som et spill for galleriet, ettersom bakteppet er at den borgerlige opposisjonen, med støtte fra Rødt, kastet MDGs mest profilerte politiker.

Sonderingene skal aldri ha kommet så langt at Høyre har satt seg ned rundt bordet med MDG.

Kabinettsspørsmål

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har på sin side sittet stille i båten i helgen. Etter det NTB blir fortalt, vil han ikke foreta seg noe i saken før ordføreren offisielt ber ham om å forsøke å danne et nytt byråd.

Johansen stilte kabinettsspørsmål under behandlingen av mistillitsforslaget mot Berg. Da bystyret likevel vedtok mistillit, svarte han med å erklære at hele byrådet går av.

Det er nå ventet at han vil danne et nytt byråd med de samme partiene – Ap, SV og MDG. Det er også ventet at Rødt vil fortsette som støtteparti, til tross for at Rødt var blant partiene som stemte for mistillit.

Strid om kostnadssprekk

Bakgrunnen for byrådskrisen er milliardsprekken for Oslos nye reservevannløsning. Siden prosjektet ble vedtatt, har kostnadene økt med over 5 milliarder kroner.

Berg, som har vært byråd for miljø og samferdsel i Oslo, ble kjent med dette i desember i fjor, men unnlot å informere de folkevalgte i bystyret. De ble først varslet om overskridelsene da et revidert budsjett ble lagt fram 20. mai i år.

Byrådspartiene har avvist mistilliten mot Berg som grunnløs og stått fast på at opplysningsplikten ikke ble brutt i saken.

Inntil videre fortsetter byrådet som forretningsministerium.