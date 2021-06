MDGs neste kamp: Få elbilen ut av byen!

NTB

MDG vil kvitte seg med bensin og diesel først. Men i de større byene skal også elbilen vekk.

– Vi mener byene blir bedre med færre biler som står parkert rundt omkring, lager svevestøv og okkuperer plass.

Det sier nasjonal talsperson Hulda Holtvedt i Grønn Ungdom til NTB.

Hun viser til MDGs nye partiprogram. Der går partiet inn for å redusere biltrafikken i og rundt de større byene med en tredel innen 2030.

Det betyr at også elbilene må vekk.

– Vi har vært veldig opptatt av at vi må redusere biltrafikken og tørre å være radikale i hvor mye vi sier at vi skal redusere biltrafikken – også trafikken med elbiler.

Egen politikk for byene

Holtvedt understreker at MDG ikke har samme politikk for landsbygda.

– Jeg er veldig for elbil på bygda. Men i byene så må vi kunne snakke om ikke å planlegge byen rundt bilen, sier hun.

I byen er målet å få flere til å sykle eller ta beina fatt.

– Hvis skiftet som kommer når vi skifter til elbil, bare betyr at vi kjører like mye bil, og vi bygger like mye vei, bare for elbil, så får vi samme bilbaserte byutbygging som vi har hatt i hele forrige århundre, sier Holtvedt.

– Så kampen mot bilen kommer ikke til å stoppe bare ved at bensintanken byttes ut med et batteri?

– Nei, ikke i byene, sier Holtvedt.

– Byene våre blir mer effektive og bedre å oppholde seg i hvis vi ikke planlegger rundt veiene og parkeringsplassene.

Kamp om plassen

MDGs fungerende partileder Arild Hermstad mener folk må ta inn over seg at også elbilen tar mye plass.

– Og i byene har vi liten plass. Samtidig slipper også en elbil ut mikroplast. Elbiler lager støy. Og det er veldig ineffektivt å basere seg på at alle skal sitte med fire tomme seter ved siden av seg og kjøre sammen i rushtrafikken, sier Hermstad til NTB.

Han mener elsykler kan dekke mange av de samme behovene som elbiler i og rundt byene.

– Men så tror jeg bilen er helt nødvendig i distriktene. For at folk skal kunne bo og komme seg rundt i distriktene, så er vi helt avhengige av bil, sier MDG-toppen.

Sterkt engasjement

Holtvedt kaller det «stygt og slitsomt» med de mange bilene som i dag fyller gatene i Oslo.

Kampen mot bilen har vært en viktig del av hennes eget politiske engasjement. At det kan være provoserende, får så være.

– Diskusjonen om bil blir veldig personlig. Det er noe som ganske mange bruker hver dag. Men jeg opplever også at det er et felt som skaper begeistring blant folk, sier Holtvedt til NTB.

Hermstad mener provokasjon er nødvendig.

– Vi har tilrettelagt samfunnet i altfor stor grad på bilens premisser, sier Hermstad.

– Det vi trenger, er en grunnleggende kursendring.